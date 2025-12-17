影／「長高的河」馬太鞍溪冒高12公尺 成辮狀河川 陷左右沖擊土砂困境

緊急搶修兩周之後，馬太鞍溪便道終於在11月底重新銜接，往返花蓮鳳林與光復的車輛，開始在河床底鑽上鑽下。然而，這條路卻幫不了許劍秋回家，因為他的住所位於馬太鞍溪橋以北、屬於南岸的吉利潭範圍。11月21號早上，水利署向居民宣布，吉利潭這塊區域被劃定為「囚砂區」，當天晚上，一場大水洶湧而至，徹底改變了家園的地貌。

聯合報影音專題「長高的河：左右沖擊土砂困境」，深入馬太鞍溪南北兩岸，試圖釐清居民的困惑。為何鳳凰颱風後，災情反而比堰塞湖溢流時更嚴重？原本應進入秋冬枯水期的馬太鞍溪，是否已徹底成為一條左右擺盪的「辮狀河川」？兩岸居民的先後受災，究竟是河床陡升12公尺後，工程力有未逮的「天災」，還是疏濬道路造成的「人為疏失」？抑或是對岸築堤後，才改變河道？面對上游約 2.9 億方殘餘土砂的威脅，水利署在規劃超級堤防、全力疏濬的同時，遭遇了哪些治理困境？更關鍵的是，當防災工程提供了暫時安心感，也必須思考，當災害尺度遠大於工程極限，該如何在氣候變遷下，合理調度國家資源，重新審視人與土地的關係。

鏡頭跟著居民許劍秋回家，並不是條容易的路。原本可以沿著馬太鞍溪河岸開車抵達，但由於溪水多次暴漲，路已經不見，只能從光復林道上山後再下切，沿著山邊溝渠前進。踏著流水跟泥濘約半小時後，迎接我們的卻是一片灰泥色的世界。

「我在這邊養了幾百隻雞，現在一隻也沒有了。」許劍秋無奈表示，光復洪災後雖然有零星淹水，但情況並不嚴重，甚至鳳凰颱風之後，許家人還多次進來整理家園，狀況並不險惡，但到了11月23日再次返家，一切都已蕩然無存。厚厚將近兩公尺的淤泥底下，埋著數百隻雞、整地的農機，一大片果園，還有接近半淹的住所，這些都是他耕耘近三十年的心血。

吉利潭，位於馬太鞍溪南岸，聚集了約 30 多戶居民。躲過了九月底的光復市區洪災，「我們怎麼也沒想到，11月21 日早上水利署辦說明會，向居民宣布這塊劃定為囚砂區。」許劍秋的兒子、許嘉倫無奈表示，水利署規劃北岸明利社區築起土堤，水道將往吉利潭方向走，泥沙未來沉積於此。「我是覺得，囚砂區的意思就是放棄了，把這邊都犧牲掉。」

大水必定來自中上游集水區，但居民疑惑，馬太鞍溪從原本還有兩百公尺遠的河道，衝上南岸的吉利潭，難道是對岸明利村築堤，導致水道改變？但這不安與疑問，明利村早在一周前，就想發問。

時間再往前推，11月10號傍晚，鳳凰颱風外圍環流掃過，明利村受影響土地面積達103.5公頃，村民不解，九月底堰塞湖溢流，還因為地勢較高完全無災，但直到十一月底，村子依然深陷淤泥。明利村長林萬成不滿表示，他認為水利署九河分署留下「破口」，「十號那天早上，我就反應說，要不要會勘？因為你們留下來的這些疏濬道路的破口，沒有去做安全防線，應做而不做，這還是天災嗎」？

在居民眼中，這筆直的疏濬道路，就是「堤防破口」，是溪水漫淹的起點。

對此，九河分署副分署長陳世峰解釋，短短一個半月內，馬太鞍溪河床因為兩個颱風，陡然漲高兩次，累積高度約 12 公尺。「純粹就是因為河床面已經比堤防還高，造成漫流的一個現象。加上溪水剛繞出山谷，坡度從7.5%，瞬間降為3%，所以泥沙大量淤積在河道中間」。

中興大學水土保持學系終身特聘教授陳樹群則說，馬太鞍溪已經成為「辮狀河川」，他用女性辮子解釋「河川呈現好幾條岔路，淤高之後，它就又換另外一個邊，然後又淤高，它就再甩回另一邊，不停地左右擺盪。」所以，河床逐漸淤高，明利村等於先承受首波攻擊，然後再換吉利潭。

至於為何九月底，明利村與吉利潭都沒淹水？陳樹群表示，當時河水從下游的光復堤防竄出，相較之下，這兩區都在馬太鞍溪橋以北，河床尚未淤高，所以未有災害。但他憂心「這裡應該是一二十年都不會停止，只是它往哪淹？馬太鞍溪已經從洪水漫淹的問題，轉移到下游土砂不斷淤積的問題了」。

面對這場與大自然力量的競賽，水利署採取了堪稱「榨出全台最大量能」的變形蟲工作戰略。

水利署調度各分署人力，每天約 700 台砂石車的運能，目標疏濬一年一千萬方的土砂。這項工程不僅要降低河床高度，還要劃出新的河道。水利署副署長王藝峰表示「我們會把中間的主深槽做一個浚深，至少要浚深 100 公尺的寬度，深度大概是 10 公尺。務必讓水流導向河的中心線，不能再往任何一端(光復或鳳林)，因為你往任何一端，都會造成問題」。

除了疏濬，被沖毀的光復堤防正在重新佈建，未來規格全面升級。它將被增高增強為高度 5 公尺、長度 5 公里，堤頂寬度 50 公尺的「超級堤防」，保護標準提高到可以承擔百年洪水頻率。王藝峰解釋，「這是一個救急式堤防。所以還改用了另外一個工法，這堤防隨時可以再依照狀況，再墊高上去」。

透過防洪的工程手段，控制河川流量，於是明利村也要築堤，1.8公里河段全面加高，堤防在兩旁河道不停增生，在聞水色變的情境之下，臺北大學都市計劃研究所教授廖桂賢表示，蓋了堤防，等於政府一方面保證說「我蓋了就不會淹水」，但民眾會產生安全假象，將導致有更多的開發進來，或更多對災害無感無知的人暴露在風險中。廖桂賢示警，最怕發生所謂的「堤防效應」，也就是說，在極端氣候之下，超過保護標準的大水來了，造成的傷害，會比之前更嚴重。

然而，工程的極限始終存在。

截至 11 月中，上游殘餘土砂量仍有 2.9 億方，遠超過於先前估計的2億方之外，對比剛崩塌時的3.2億方，也才少了10%。但，四、五月的梅雨季和颱風季緊接而來，每一次強降雨，都可能輕易改變下游水利單位過往的努力。陳世峰無奈表示，平常非汛期的時候，是跟時間賽跑，但汛期的時候，是跟時間在拚命。

台灣大學土木工程系主任游景雲長期觀察水利工程，他沉重地指出，如果面對的是天然條件難以達成目標的極限狀況，我們必須反思，這是否仍應完全歸咎於工程人員的責任？他質疑，是否有必要耗費大量的人力與資源，去追求政府單位「責任必須做到這個程度」的標準。他特別提到，九河分署是第一線工程單位，但人力缺額已逼近二分之一，「基本上也不是一個好事，短期內可以要求大家共體時艱，但無限期投入，反而缺乏長遠規劃跟合理資源配置」。

面對災害尺度遠大於工程極限的現實，廖桂賢主張，將目光轉向非工程手段的防災思維。廖桂賢解釋，應將北岸被開墾成為農田的河灘地「還給河流」，透過「換地」或「地役權」等配套措施，並且重新設計建築物，讓其淹水時不會造成災害，包括道路也應設計容洪空間。