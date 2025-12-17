前原民會主委孫大川捐手稿　國圖再添原民重要史料

快訊

中央社／ 記者邱祖胤台北17日電
前原民會主委孫大川（左）16日將從事研究及創作多年的手稿、筆記及珍貴歷史照片，捐贈給國家圖書館，館長王涵青（右）特別致贈感謝狀。中央社（國家圖書館提供）
前原民會主委孫大川16日將從事研究及創作多年的手稿、筆記及珍貴歷史照片，捐贈給國家圖書館（國圖），為台灣原住民文學與文化研究再添重要史料。

根據國圖發布新聞稿，孫大川於捐贈儀式上致詞表示，自己與文字的因緣源自內在長久以來的焦慮，對族群文化與歷史如何延續感到憂心，此次捐贈的手稿與創作紀錄，正是這段歷史的具體見證，呈現原住民族在書寫與思想實踐上的歷程。

孫大川期盼原住民族的聲音能跨越語言與地域限制，與世界展開更深層的對話，此次捐贈，正是希望將這些思索與經驗，保存於更為長遠而開放的知識場域，成為未來研究與創作的重要基礎。

新聞稿指出，此次捐贈文物包括手稿231件、筆記4冊、畫冊2冊及手稿影本2件，包括多達221張歷史照片，呈現從日治時期開始的下賓朗部落生活史，映照一位原住民族行動者，從後山卑南溪旁的部落出發，踏出腳步跨越山海的生命軌跡，以及這段旅程中所匯聚而成的知識結晶。

孫大川表示，未來將親自為照片中的人物撰寫故事，期待透過文字與影像的相互交織，完整描繪族群記憶，共同建構部落文化的歷史脈絡。

