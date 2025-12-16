海纜七法全數三讀 中華電信導入AI戰略升級國家資安防禦

立法院「海纜七法」全數完成三讀程序，故意破壞海底電纜管線可處7年徒刑。中華電信總經理林榮賜指出，法律是守護通訊安全的最後一道防線，而中華電信正透過「硬體建設的多元備援」與「軟體技術的智慧防禦」雙管齊下，將被動的法規保護轉化為具備自我修復能力的韌性網路。

台灣周遭海纜頻遭破壞，立法院會日前三讀修正通過電業法、天然氣事業法、自來水法部分條文，明定故意破壞重要管線及電纜最高可處7年以下有期徒刑，並可沒收犯案船隻；今天再三讀修正電信管理法、氣象法、商港法及船舶法，非法危害相關設備可逕行沒收船舶等犯罪工具。

除了法律修正，林榮賜指出，中華電信正加速推動「海、地、星、空」的立體化網路布局。針對作為島嶼通訊動脈的海底電纜，除了既有的多路由國際海纜外，國內部分正積極建置預計於2026年完工的「台馬第四海纜」及台澎金新海纜，確保離島通訊具備至少兩條以上的物理備援；為降低外力破壞風險，新設海纜的掩埋深度已從2公尺加深至2.5到3公尺，並在淺水區加裝鑄鐵管或半硬膠質套管進行物理強化。

此外，為了不讓海纜成為唯一的通訊依靠，林榮賜說，中華電信已率先完成高、中、低軌道衛星的全面布局，包括已商用的OneWeb低軌衛星SES O3b中軌衛星，加上即將運作的Astranis專屬衛星，這些來自「星、空」的備援能量，將與地面的微波系統及集中式無線接取網路（C-RAN）相互搭配，形成互為備援的堅實硬體底座。

在軟體實力與智慧防禦方面，中華電信則導入了先進的AI技術來賦能韌性管理。林榮賜強調，為了防範海纜遭船隻誤損，中華電信優化了「SAWS海纜自動預警系統」，結合船舶自動識別系統（AIS）大數據，利用AI訓練出的船隻行為模型，能即時分析並預警潛在的勾斷風險，甚至在障礙發生前即通報海巡單位進行驅離。從被動搶修轉為「事前預測、主動防禦」的軟體思維，提升了維運效率。

林榮賜總結，海纜七法通過確立國家保護關鍵基礎設施的決心，中華電信則致力於將這份決心落實為技術能量。從深海電纜防護到太空的衛星訊號，從實體基地台建設到AI技術，中華電信正以「軟硬整合」的全方位策略，打造具備高度韌性、能抵禦天災與外力威脅的國家級通訊防護網。