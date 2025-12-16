民團籲捷運聯開案兼顧社宅 內政部：社宅採多元興辦

快訊

中央社／ 台北16日電
OURs都市改革組織秘書長彭揚凱（左起）、崔媽媽基金會執行長呂秉怡與社會住宅推動聯盟召集人孫一信今天舉行記者會，呼籲中央部會應主動介入社宅改革，整合軌道建設與住宅政策，建立具公共性的政策機制，避免TOD成為炒作不動產的工具。記者葉信菉／攝影
民間團體呼籲大眾運輸導向開發（TOD）及捷運聯開案保留一定比例作為社會住宅內政部說，目前社宅採多元興辦，包括運用捷運站增額容積、公辦都更分回等；交通部也已修正捷運系統及周邊土地開發相關要點，增額容積回饋應納社宅辦理事項。

國民黨立委牛煦庭今天與民間團體召開「多元取得要落實 TOD改革挺社宅」記者會並表示，賴政府上任超過1年半，下一階段社宅興辦計畫仍未核定；呼籲透過財政收支劃分法增加地方政府的財源，搭配內政部與交通部修法增訂政策導引，讓地方政府有真正的誘因，將大眾運輸導向開發（TOD）及捷運聯開案保留一定比例作為社會住宅。

內政部透過新聞稿回應，目前中央推動社宅採多元興辦方式，並偕同跨部會及民間合作，包括擴大盤點國公有土地與縣市政府整體開發案件、運用捷運站增額容積、公辦都更分回及擴大民間參與包租代管等方式提供社宅。

此外，內政部說，交通部今年7月3日已修正「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，相關土地取得評估及土地開發部分，增額容積回饋應納入社宅規劃辦理事項。

內政部指出，台灣正面臨人口結構變化、生活形式調整及氣候變遷加劇等挑戰，住宅政策必須同步調整方向，從減碳、節能與土地有效利用著手，降低大規模開發對環境的衝擊。過往社宅以50年為規劃週期，隨產業發展版圖由北向南快速變動，既有單一模式已難全面回應實際需求。

內政部說，總統賴清德也多次強調，台灣發展應兼顧區域平衡，住宅政策必須更有彈性。因此政府將善用全國91萬餘戶空餘屋，透過包租代管機制，搭配稅賦優惠及強化房地合一稅等持有稅制度，引導閒置住宅釋出作為社宅來源。另老宅延壽政策就是要解決人屋雙老問題，透過適當修繕活化老屋，還可避免大量興建所帶來的成本與環境負擔。

另外，內政部表示，有關租賃條例修法核心精神，在於拉長租期、保障好房客居住穩定，避免遭不當驅離；目前已透過座談會、公聽會跟各界團體溝通及蒐集意見，並審慎納入防範不良房客及房東的退場機制，力求在保障權益與維持市場秩序間取得穩健平衡。

社宅 內政部 捷運 交通部 社會住宅 財政收支劃分法 賴清德

