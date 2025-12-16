70年代政治受難者林擎天 獲淡大補發榮譽畢業證書

快訊

中央社／ 台北16日電

政治受難者林擎天今日重返國家人權博物館，在淡江大學師生、人權館副館長陳淑滿與教育部學生事務及特殊教育司專門委員許慧卿見證下，獲淡大補發榮譽畢業證書。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，林擎天生於1950年，成長於台南新營，就讀淡江文理學院物理學系時，與同學林守一、張建章等人組織「淡火會」，當時正值台灣退出聯合國，他們利用夜晚於淡江校內的黑板書寫標語進行秘密抗議。1972年2月17日於新營自宅被捕，當時為物理學系二年級學生。

1972年11月林擎天遭判處無期徒刑，1973年2月更審改判為15年有期徒刑，1975年減刑為10年，1982年2月刑滿開釋。2019年經促進轉型正義委員會公告撤銷判決處分，後由「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」轉介人權館進行口述歷史訪談。

由於景美看守所（今國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區）是林擎天前輩當年主要服刑地，因此本次頒發儀式，淡江大學特別安排學校師生參訪白色恐怖景美紀念園區，並由林擎天實地導覽，讓師生更加瞭解這段歷史。

林擎天對在場師生表示，「我們今天坐在這裡絕對不是偶然」，他並勉勵在場的學弟妹應努力思索人生意義，並強調「感恩是孕育其他美德的根源」。

台灣共生青年協會蔡喻安表示，淡江大學今年9月首度頒發白色恐怖受難者榮譽畢業證書予趙清淵前輩，這兩次頒發儀式是台灣共生青年協會執行人權館口述訪談計畫的過程中，協助家屬向教育部申請而促成的回復名譽案例，也是教育部、淡大與人權館跨組織協作推動轉型正義的重要成果。

人權館表示，人權館積極面對這些白恐歷史，更持續開發、製作如人權主題行動展、人權素養教具箱等資源，提供教育界申請利用，目的就是希望讓社會大眾、校園師生能夠更為真切地體驗及認知自身生活周遭的白恐痕跡，並從中省思轉型正義議題。

