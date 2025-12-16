國家公園登山報到APP上線 一鍵發送座標簡訊求救

快訊

中央社／ 台北16日電
內政部國家公園署今天說，即日起推出「國家公園登山報到APP」，整合玉山、雪霸、太魯閣3座高山型國家公園資訊，提供步道地圖、入園許可證等功能。圖／AI生成
內政部國家公園署今天說，即日起推出「國家公園登山報到APP」，整合玉山雪霸太魯閣3座高山型國家公園資訊，提供步道地圖、入園許可證等功能，如遇緊急狀況也可一鍵發送座標簡訊給緊急聯絡人，快速通報位置，縮小救援範圍。

國家公園署透過新聞稿表示，為提升登山活動安全與便利性，即日起正式推出「國家公園登山報到APP」，整合玉山、雪霸、太魯閣3座高山型國家公園資訊，提供報到及離園、求救、報平安、步道地圖、入園許可證及即時訊息推播等功能，讓登山流程更智慧。

國家公園署說，「國家公園登山報到APP」使用方式簡單，登山者只需輸入身分證字號及入園日期，即可完成報到與離園簽退，無須再列印紙本投遞登山口，大幅提升報到流程便利性，並兼顧環境友善；同時，如遇緊急狀況，也可一鍵發送座標簡訊給緊急聯絡人，快速通報位置，縮小救援範圍。

國家公園署提醒，登山前應先下載並熟悉APP操作方式，並注意高山低溫環境可能影響手機電池續航力，務必攜帶行動電源備用；另建議善用「報平安」與即時訊息推播等功能，掌握行程與自身安全，也誠摯邀請登山愛好者踴躍下載APP，並分享使用心得，攜手打造安全、智慧且友善的登山環境。

國家公園 座標 雪霸 太魯閣 玉山 內政部

