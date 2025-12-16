毋通為錢行歹路！暗黑打工猖獗 駐日代表處揭詐團話術

日本「暗黑打工」相關詐騙案件猖獗，駐日本代表處今天表示，近來頻繁接獲日本各地警署與檢察官通報台灣人在日涉嫌詐騙被捕，案件數與涉案人數均較往年大幅增加，今年截至目前已達50人，情況極為嚴重。

駐日代表處表示，相關犯罪型態多與所謂「暗黑打工」（闇バイト）有關。詐騙集團通常透過社群媒體或不法仲介，以「免費招待日本旅遊」、「輕鬆打工賺外快」、「快速致富免經驗」、「簡單跑腿取貨」等話術吸引參與，甚至宣稱可代為償還貸款或卡債，實際上卻是誘騙應徵者涉入詐騙、取款等犯罪行為。

代表處指出，詐騙集團常假冒日本警察、入管局、稅務或金融機構人員，謊稱「貨物在海關遭扣押」、「帳戶遭凍結」、「涉及洗錢、逃漏稅或使用偽鈔」，要求被害人匯款、交付現金或提款卡，甚至以購買黃金作為「擔保」。由於嫌犯話術高明，交替使用恐嚇與哄騙手段，被害人在時間壓力與恐懼下極易受騙，甚至一再上當。

駐日代表處也坦言，除部分民眾誤信網路訊息、在不知情下涉案外，近期也出現多起「明知打工內容可能違法，仍心存僥倖參與」的案例，事後辯稱「以為沒什麼大不了」，顯示守法意識與道德觀念不足。

代表處指出，不少嫌犯出國前未向家屬交代真實行程，甚至謊稱前往美國、加拿大或東南亞旅遊，落網後家屬通報失聯，反而增加駐外館處聯繫與協助的困難，甚至一度被誤認為詐騙案件。

駐日代表處強調，民眾若在日本因犯罪被捕，將立即失去人身自由，檢察官視案情可能下達「禁見」處分，無法與外界聯繫。後續調查、起訴與審判往往曠日廢時，入獄後還可能面臨語言不通與生活適應困難等問題；即便最終獲判不起訴或緩刑，仍可能被列入日本及其他友好國家的入境「黑名單」，數年甚至終身不得入境。

駐日代表處鄭重呼籲民眾，事前務必審慎評估工作內容與報酬是否合理，對求職或打工廣告如有疑慮，應詳查公司資訊，切勿輕信對方說詞。護照、身分證、在留卡、提款卡、信用卡及存摺等重要證件，切勿交付陌生人，也不可隨意簽署授權書或委託書。

代表處提醒，出國旅遊務必遵守當地法令，切勿貪圖小利而誤觸法網。若懷疑遭遇詐騙，應保持冷靜，保存對話紀錄、匯款單等證據，並儘速向警方報案；呼籲赴日民眾提高警覺，切莫存心或誤信他人參與詐騙、搶劫等犯罪行為，以免身陷異鄉牢獄，得不償失。