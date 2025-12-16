快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

毋通為錢行歹路！暗黑打工猖獗 駐日代表處揭詐團話術

中央社／ 東京16日專電
日本「暗黑打工」相關詐騙案件猖獗；圖為東京新宿街景。路透社
日本「暗黑打工」相關詐騙案件猖獗；圖為東京新宿街景。路透社

日本「暗黑打工」相關詐騙案件猖獗，駐日本代表處今天表示，近來頻繁接獲日本各地警署與檢察官通報台灣人在日涉嫌詐騙被捕，案件數與涉案人數均較往年大幅增加，今年截至目前已達50人，情況極為嚴重。

駐日代表處表示，相關犯罪型態多與所謂「暗黑打工」（闇バイト）有關。詐騙集團通常透過社群媒體或不法仲介，以「免費招待日本旅遊」、「輕鬆打工賺外快」、「快速致富免經驗」、「簡單跑腿取貨」等話術吸引參與，甚至宣稱可代為償還貸款或卡債，實際上卻是誘騙應徵者涉入詐騙、取款等犯罪行為。

代表處指出，詐騙集團常假冒日本警察、入管局、稅務或金融機構人員，謊稱「貨物在海關遭扣押」、「帳戶遭凍結」、「涉及洗錢、逃漏稅或使用偽鈔」，要求被害人匯款、交付現金或提款卡，甚至以購買黃金作為「擔保」。由於嫌犯話術高明，交替使用恐嚇與哄騙手段，被害人在時間壓力與恐懼下極易受騙，甚至一再上當。

駐日代表處也坦言，除部分民眾誤信網路訊息、在不知情下涉案外，近期也出現多起「明知打工內容可能違法，仍心存僥倖參與」的案例，事後辯稱「以為沒什麼大不了」，顯示守法意識與道德觀念不足。

代表處指出，不少嫌犯出國前未向家屬交代真實行程，甚至謊稱前往美國、加拿大或東南亞旅遊，落網後家屬通報失聯，反而增加駐外館處聯繫與協助的困難，甚至一度被誤認為詐騙案件。

駐日代表處強調，民眾若在日本因犯罪被捕，將立即失去人身自由，檢察官視案情可能下達「禁見」處分，無法與外界聯繫。後續調查、起訴與審判往往曠日廢時，入獄後還可能面臨語言不通與生活適應困難等問題；即便最終獲判不起訴或緩刑，仍可能被列入日本及其他友好國家的入境「黑名單」，數年甚至終身不得入境。

駐日代表處鄭重呼籲民眾，事前務必審慎評估工作內容與報酬是否合理，對求職或打工廣告如有疑慮，應詳查公司資訊，切勿輕信對方說詞。護照、身分證、在留卡、提款卡、信用卡及存摺等重要證件，切勿交付陌生人，也不可隨意簽署授權書或委託書。

代表處提醒，出國旅遊務必遵守當地法令，切勿貪圖小利而誤觸法網。若懷疑遭遇詐騙，應保持冷靜，保存對話紀錄、匯款單等證據，並儘速向警方報案；呼籲赴日民眾提高警覺，切莫存心或誤信他人參與詐騙、搶劫等犯罪行為，以免身陷異鄉牢獄，得不償失。

詐騙集團 打工 日本

延伸閱讀

蟹味棒原來是它發明的！全聯引進日本百年魚漿品牌 蒲燒鰻、松葉蟹風味輕鬆上桌

圖輯／台日棒球國際賽啟動 中華隊將出戰軟銀鷹隊及日本火腿鬥士隊

陸軍頻繁動作…日本擬在沖繩離島部署雷達部隊 加強監視共軍動態

日本青森發生規模5.2地震！深度僅20公里 北海道測得最大震度3

相關新聞

國家公園登山報到APP上線 一鍵發送座標簡訊求救

內政部國家公園署今天說，即日起推出「國家公園登山報到APP」，整合玉山、雪霸、太魯閣3座高山型國家公園資訊，提供步道地圖...

毋通為錢行歹路！暗黑打工猖獗 駐日代表處揭詐團話術

日本「暗黑打工」相關詐騙案件猖獗，駐日本代表處今天表示，近來頻繁接獲日本各地警署與檢察官通報台灣人在日涉嫌詐騙被捕，案件...

促建材循環 環境部推營建土石方精準分類再利用

環境部今天表示，透過加強營建土石方精準分類及再利用，有機會達到建材總量約9成以上的循環；相關機制已納入資源循環推動法、廢...

陳瑩：推動10年 原保地貸款信用保證成功上路

原住民保留地因所有權人限於原住民的規定，長期造成土地流通受阻，金融機構在授信時亦不視為有力的擔保品。民進黨立委陳瑩表示，...

E人、I人都好玩！「YOUTHMAS青年耶誕趴」 新北最強年末派對報名開始

跨年前最後一個週末，屬於年輕人的狂歡盛會即將登場！今年新北市青年局、觀光旅遊局攜手合作，首次邀請素人青年表演者登上全台最大耶誕城舞台！「YOUTHMAS青年耶誕趴」將在12月27日（六）新北市民廣場登

多位主管職場霸凌 監院彈劾5簡任官員並糾正衛福部

衛福部爆多位主管職場不法侵害及職場霸凌，監察院今日公布，通過監察委員葉大華、王麗珍委員所提彈劾案，彈劾衛福部所屬5位簡任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。