陳瑩：推動10年 原保地貸款信用保證成功上路

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳瑩。圖／陳瑩辦公室提供
民進黨立委陳瑩。圖／陳瑩辦公室提供

原住民保留地因所有權人限於原住民的規定，長期造成土地流通受阻，金融機構在授信時亦不視為有力的擔保品。民進黨立委陳瑩表示，她自2016年推動原住民金庫，原民會今天與三家金融機構正式簽署「原保地貸款信用保證」合作，終於讓原保地在金融市場正常化，成功跨出第一步。

陳瑩表示，回憶在COVID-19疫情期間，遇到一位她過去協助取得原保地的faki（原住民男性長者尊稱）。這位faki子女在北部開店做生意，因為疫情導致營業狀況受到嚴重衝擊，faki拿著自己一甲多的原保地，希望可以貸款幫助自己的子女，卻被銀行拒於門外，「一毛都貸不到」。faki無奈表示「空有著土地，卻幫不了自己的孩子」，此心酸場景，讓陳瑩更鍥而不捨推動原保地貸款政策。

陳瑩指出，她十年前重新回到立法院時，即希望推動原住民金庫，改善原住民族在金融市場長期遭遇的不平等處境，直到去年六月再次質詢行政院卓榮泰後，原保地信用保證貸款政策方向才逐漸明朗，歷經三任行政院長、超過四年的持續努力，終於成功推動落實。

依據「山坡地保育利用條例」第37條規定，原保地所有人以原住民為限，導致原保地在金融市場流動受限，銀行於貸款授信時，無法將其視為有力擔保品。陳瑩認為，這樣的困境源自政策限制，政府本就有責任設法解決。而原保地無法在金融市場正常運作，正是過去倡議推動原住民金庫時，欲處理的核心問題之一。隨著原民會與金融機構完成簽約，並預計於明年1月16日正式上路，未來「經濟產業貸款」中的營運週轉金、資本性支出，以及原住民自建、自購與修繕住宅貸款，皆可運用原保地作為擔保品申貸。

原住民族 陳瑩 行政院 原民會 民進黨 卓榮泰 立法院

