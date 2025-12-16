促建材循環 環境部推營建土石方精準分類再利用

快訊

中央社／ 台北16日電
環境部16日在台北舉辦「營建循環再設計展」記者會，期盼透過加強營建土石方精準分類及再利用，達到建材總量約9成以上的循環。圖為展出的營建剩餘磚塊及水泥塊。圖／中央社
環境部16日在台北舉辦「營建循環再設計展」記者會，期盼透過加強營建土石方精準分類及再利用，達到建材總量約9成以上的循環。圖為展出的營建剩餘磚塊及水泥塊。圖／中央社

環境部今天表示，透過加強營建土石方精準分類及再利用，有機會達到建材總量約9成以上的循環；相關機制已納入資源循環推動法、廢棄物清理法修正草案，未來若通過將強制規範。

根據內政部及環境部統計，民國112年營建土石方及混合物約570萬噸，其中B5類土石方（磚塊、水泥塊等）約350萬噸、占約6成；然而，若就建築物結構而言，B5類約占總重量約95%，在分類上，仍有可以繼續精進的部分。

環境部今天舉辦「營建循環再設計展」記者會。資源循環署長賴瑩瑩在會中表示，如果B5類可以有更多回收、再利用機制，就有機會解決9成營建廢棄物的問題；因此在資源循環推動法草案中，納入加強工程源頭現場分類減少廢棄物、營建工程綠色設計的部分，將營建廢棄物視為可再利用的資源。

除此之外，賴瑩瑩指出，在廢棄物清理法修正草案中，強化流向監控，設計全流向管理制度，遏止非法棄置，違法者除罰鍰及不法利得追繳併行外，也會加重刑責。

賴瑩瑩強調，落實營建循環其實就是3句話，「好好拆、好好做、好好用」，在拆除現場就做好分類，才能提升回收的比例，做成再生粒料，再用回建築工程。

循環署表示，就現況而言，僅新北市要求樓地板面積1250平方公尺拆除工程建案，應於現場分類出B5土石方；全台大部分B5類土石方用於填海、回填等用途。

循環署指出，未來若雙法修正通過，可以對精準分類有強制力，另外規範綠色設計準則，納入「營建工程源頭現場分類」，並規劃逐步推動「一定比例再生粒料使用」制度，透過第三方驗證確保品質，減少原材料使用、延長產品壽命。

廢棄物 環境部 內政部

