快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

E人、I人都好玩！「YOUTHMAS青年耶誕趴」 新北最強年末派對報名開始

文／ 新北市政府青年局 提供

新北市青年局今年首次結合耶誕城活動，於12月27日舉辦「YOUTHMAS青年耶誕趴」。 圖／新北市政府青年局 提供
新北市青年局今年首次結合耶誕城活動，於12月27日舉辦「YOUTHMAS青年耶誕趴」。 圖／新北市政府青年局 提供

跨年前最後一個週末，屬於年輕人的狂歡盛會即將登場！今年新北市青年局、觀光旅遊局攜手合作，首次邀請素人青年表演者登上全台最大耶誕城舞台！「YOUTHMAS青年耶誕趴」將在12月27日（六）新北市民廣場登場，活動匯集精彩樂團表演、交換禮物、耶誕限定包廂、童話小鎮市集（期間限定美食）等，歡迎大家前來體驗最青春的歡樂耶誕派對。

2025 You Stage 歌唱比賽得獎者將於YOUTHMAS青年耶誕趴大舞台上演唱。 圖／新北市政府青年局 提供
2025 You Stage 歌唱比賽得獎者將於YOUTHMAS青年耶誕趴大舞台上演唱。 圖／新北市政府青年局 提供

新北市青年局長邱兆梅表示，青年局每年都會舉辦國際街舞大賽、歌唱比賽、文創市集等活動，發掘了非常多有才華的新北年輕人，一直致力於提供他們更大的舞台。而「新北歡樂耶誕城」是全台最具指標性耶誕景點，每年人潮眾多，因此特地與觀光旅遊局攜手合作開辦YOUTHMAS耶誕趴，邀請「新北國際街舞大賽」、「You Stage歌唱比賽」得獎者，以及在國際展會中備受矚目的藝文創業團隊，共同齊聚新北耶誕城舞台，以最熱力四射的表演與作品，再次展現新北青年的創意能量。

2025新北國際街舞大賽得獎者，將於YOUTHMAS青年耶誕趴舞台上熱血Battle。 圖／新北市政府青年局 提供
2025新北國際街舞大賽得獎者，將於YOUTHMAS青年耶誕趴舞台上熱血Battle。 圖／新北市政府青年局 提供

新北市青年局指出「YOUTHMAS青年耶誕趴」以新北市最具指標性的竹筍耶誕樹為中心，舞台以充滿節慶氛圍的「薑餅屋」設計。活動從下午2點到晚上9點熱力不間斷，由漫才團隊、人氣樂團、新北國際街舞大賽、You　Stage歌唱大賽得獎者接力演出，更邀請知名DJ壓軸，以熱門金曲帶動全場氣氛。現場還規劃有超過20攤「童話小鎮市集」，集結新北市青年局輔導的新創、藝文創業團隊品牌及各式風格餐飲，讓每位到場的人都能在耶誕氣氛中感受新北青年滿滿的創意與熱情。

除了精彩豐富的舞台演出與市集活動外，活動也特別規劃「耶誕交換禮物」與「年末聚會」兩大主題活動場域，希望提供年輕族群輕鬆自然結交新朋友的機會。

在「交換禮物區」，針對E人和I人設計兩款玩法，適合外向E人的「主題禮物Party Time」，由參與者選擇喜歡的主題事先報名，活動當天按照所選主題帶上小禮物，來體驗最歡樂、最驚喜的交換禮物，也有機會認識到最合拍的新朋友！適合內向I人的「驚喜扭蛋盒」則讓參與者以扭蛋方式隨機交換禮物，用最自在、零壓力的方式感受耶誕溫馨氛圍。

新北市青年局「YOUTHMAS青年耶誕趴」活動將從12月27日下午到夜晚持續放送熱力(此為活動示。 圖／新北市政府青年局 提供
新北市青年局「YOUTHMAS青年耶誕趴」活動將從12月27日下午到夜晚持續放送熱力(此為活動示。 圖／新北市政府青年局 提供

年末聚會的「耶誕包廂區」則讓大家在年末都能開心聚會，打造成新朋友破冰、好朋友歡聚的共享空間，包含認識新朋友的「陌生餐桌」，四個時段開放的餐酒體驗，只要預先報名便能免費享用美食，與各領域青年交流。另規劃「好聊好座」，歡迎三五好友揪團，每人在市集消費滿300元，即可入場拍照、享用餐點。

新北市青年局提醒，「交換禮物-主題禮物Party Time」已開放線上報名，名額有限歡迎踴躍參加。更多完整的舞台陣容及演出時間，請密切關注新北市青年局官方資訊，一起加入這場最熱鬧的年末派對。

新北市青年局表示，將透過多元活動與資源，持續陪伴新北青年展現才華，並攜手多組新創與藝術創業團隊赴海外參展與演出，協助青年的創意成果真正落地，讓他們的努力被更多人看見。

【YOUTHMAS青年耶誕趴 活動資訊】
時間：114年12月27日（周六）14:00-21:00
地點：新北市民廣場（新北市板橋區中山路一段161號）
活動詳細資訊：https://ntpcyouth2022.pse.is/8ejxj2

●交換禮物-主題禮物Party Time
第1場｜15:30-16:00經典紅綠
第2場｜16:30-17:00搞怪聖誕
第3場｜18:30-19:00冬日銀白
第4場｜19:30-20:00派對閃亮
線上報名：https://www.accupass.com/event/2511241816111287009490

相關新聞

國家公園登山報到APP上線 一鍵發送座標簡訊求救

內政部國家公園署今天說，即日起推出「國家公園登山報到APP」，整合玉山、雪霸、太魯閣3座高山型國家公園資訊，提供步道地圖...

毋通為錢行歹路！暗黑打工猖獗 駐日代表處揭詐團話術

日本「暗黑打工」相關詐騙案件猖獗，駐日本代表處今天表示，近來頻繁接獲日本各地警署與檢察官通報台灣人在日涉嫌詐騙被捕，案件...

促建材循環 環境部推營建土石方精準分類再利用

環境部今天表示，透過加強營建土石方精準分類及再利用，有機會達到建材總量約9成以上的循環；相關機制已納入資源循環推動法、廢...

陳瑩：推動10年 原保地貸款信用保證成功上路

原住民保留地因所有權人限於原住民的規定，長期造成土地流通受阻，金融機構在授信時亦不視為有力的擔保品。民進黨立委陳瑩表示，...

E人、I人都好玩！「YOUTHMAS青年耶誕趴」 新北最強年末派對報名開始

跨年前最後一個週末，屬於年輕人的狂歡盛會即將登場！今年新北市青年局、觀光旅遊局攜手合作，首次邀請素人青年表演者登上全台最大耶誕城舞台！「YOUTHMAS青年耶誕趴」將在12月27日（六）新北市民廣場登

多位主管職場霸凌 監院彈劾5簡任官員並糾正衛福部

衛福部爆多位主管職場不法侵害及職場霸凌，監察院今日公布，通過監察委員葉大華、王麗珍委員所提彈劾案，彈劾衛福部所屬5位簡任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。