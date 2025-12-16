多位主管職場霸凌 監院彈劾5簡任官員並糾正衛福部

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
衛福部去年傳出多位主管涉及霸凌事件。包括保護司前簡任視察林春燕、長照司前專門委員王齡儀、社工司簡任視察王燕琴、長照司長祝健芳、健保署前組長劉玉娟等5人，監察院12月2日通過監委葉大華、王麗珍提案，全案移送懲戒法院審理。圖／聯合報系資料照片
衛福部爆多位主管職場不法侵害及職場霸凌，監察院今日公布，通過監察委員葉大華、王麗珍委員所提彈劾案，彈劾衛福部所屬5位簡任主管，並移送懲戒法院。另外，兩位監委也指出，衛福部倉卒處理職場霸凌案，也沒及早掌握及把關，因此通過糾正衛福部。

兩位監委指出，衛福部所屬5位簡任主管涉有職權濫用嚴重侵害部屬之人格權、名譽權及健康權，有職場不法侵害行為且持續多年，包含保護司前簡任視察林春燕，不合理退文、摔文，並經常情緒失控；長照司前專門委員王齡儀，常大聲咆哮、斥罵、羞辱或貶損人格之言語。

社工司簡任視察王燕琴，不當濫用核稿職權，並不當責備、怒罵；長照司長祝健芳，109年就知情王齡儀情緒管控不佳，卻未能有效制止；劉玉娟任職於健保署台北業務組組長期間，以長期貶抑、高壓權控之領導，致部屬感受壓力。

彈劾案審查決定書指出，以上5位分別為襄助單位主管或單位主管，對部屬有不法侵害並涉及職場霸凌，致部屬受有嚴重身體及精神上痛苦，紛紛求去或就診身心科，侵害部屬人格權、名譽權及健康權，更有損機關聲譽，已違反公務員服務法等相關法令，嚴重違失明確，因此提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

另外，監察院也指出，衛福部負責民眾健康照護及社福等，卻發生所屬9個單位、13名簡任主管疑似涉及職場霸凌，並倉卒處理這些職場霸凌案，問卷調查未將調離職人員納入，且未落實清查、對涉案人職務監督失當，影響人員求助意願；同時未落實列管調查報告的執行及建議，致調查結果之公平性及處置比例原則都遭質疑；且該部早有職場霸凌陳情或員工求助，人事處卻未能及早掌握、把關及防範致錯失處理契機，確有違失，因此通過糾正衛福部。

兩位監委說，有鑒於近年來公務機關職場霸凌事件受到關注，考試院雖已會同行政院修訂完成公務人員保障法等相關法令規定，但還缺缺細部相關配套措施及監督機制，是否能妥適防範再有類似的職場不當侵害及職權濫用行為，以及改善公務人員職場工作環境，仍待行政院會同考試院督導所屬落實執行。

監察院。圖／聯合報系資料照片
職場霸凌 衛福部 主管

