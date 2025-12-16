國人今年赴日暗黑打工被捕已50例 較去年增10倍

外交部提醒，國人在日本參與「暗黑打工」涉及詐騙被捕案例今年達50人，是去年的10倍，呼籲民眾不要貪圖一時報酬，相信「高薪招工」或「免費旅遊」等話術而觸法。

台灣日本關係協會副秘書長林郁慧在外交部例行記者會簡報說明，今年初開始，駐日管住頻繁接獲日方通知我國人在日本涉嫌詐欺被捕，前年有4例、去年5例，今年到目前為止已有50例，可說是「非常爆炸性的增加」。

林郁慧指出，部分民眾誤信所謂「暗黑打工」（闇バイト，yami baito），誆稱能免費招待日本旅遊或打工的網路訊息，在不知情的情況下觸犯日本法律，但也有知情而犯的案例。

林郁慧說，台灣人現在對東南亞詐騙案的警覺性較強，我駐外館處頻繁接到日方通知，基於領事探視權，會提供國人必要的協助，看是否需要通知在台灣的家人等；外交部持續關注狀況發展，也呼籲國人留意避免觸法。