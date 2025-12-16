技師法修法三讀 移送懲戒得提出事證

立法院會16日三讀通過技師法修法，明定移送懲戒得列舉事實，提出相關事證。此次修法也新增一項不發給執業執照的樣態，即依消費者債務清理條例經法院裁定開始清算程序，尚未復權者。另條文文字敘述以「有客觀事實認不能執行業務」取代現行條文。

為避免現行條文有關懲戒的規範，被利用為解決私權爭執，三讀條文規定，利害關係人發現技師兼任公務員、執業禁止行為、違反執業範圍、停業處分等，得列舉事實，並提出事證，報請目的事業主管機關、直轄市、縣（市）主管機關或技師所屬技師公會，審核後轉送技師懲戒委員會處理之。

另現行條文第11條規範，不發給執業執照，其中一項原因是「罹患精神疾病或身心狀況違常」，因描述明顯違反權利公約不歧視原則，因此朝野立委提案，以中性用語「有客觀事實認不能執行業務」取代現行條文文字，以符合身心障礙者權利公約（CRPD）。

上述情況的認定，依照三讀條文明定，經中央主管機關邀請的相關專科醫師、技師公會代表及學者專家組成小組；小組的組成及運作方式，由中央主管機關定之。