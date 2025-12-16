團膳業廚餘去化 環部：年底前可自行租車清運

快訊

中央社／ 台北16日電

針對團膳業廚餘去化，環境部上周邀各方討論，今年底前可由團膳業者租車自行清運；明年1年緩衝期可由經許可的廚餘養豬場載運；未來團膳業可聯合與合格清運業者簽約處理。

民國116年起將全面禁止廚餘養豬，對於團膳業者表示廚餘「無人可收」的情況，環境部表示，上周已積極媒合團膳業者、學校、教育部及各縣市環保局開過2次會，各縣市環保局承諾最快本周就會妥善處理。

環境部環境管理署長顏旭明今天告訴中央社記者，上周會議討論，目前以直轄市面臨的問題較大，會中建議現階段團膳業者自行清運，或委託合格的清除處理業者。

顏旭明指出，團膳業者反映，若委託合格清運業者處理，成本相當高昂，有業者評估可能每噸需要新台幣上萬元費用；而團膳業雖然本身有運輸車和司機，但多用於載運食物，若又載運廚餘，會有觀感不佳的問題。

對此，顏旭明說明，在今年底之前，是將廚餘送到焚化廠，因此允許團膳業者自行租貨車清運，租車成本也遠低於委託清運價格；若真的仍有困難，再請地方環保局協助。

顏旭明強調，明年元旦起，獲許可運用事業廚餘養豬的豬農，就會由養豬場到登記合格的團膳業者處載運，且載運車都必須加裝GPS。

顏旭明表示，因緩衝期只有1年的時間，116年起就全面禁止廚餘養豬；在此之前，團膳業者仍要研擬廚餘去化的方式，目前討論可由團膳業者自行組團，聯合與清運業者簽約的方式處理。

廚餘 養豬場 環保局

