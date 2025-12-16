快訊

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

立院三讀修正船舶法 違反船舶識別最重罰千萬

中央社／ 台北16日電

立法院今天三讀修正船舶法部分條文，規定中華民國船舶、於中華民國領海外界線以內水域，或台灣地區禁止水域之非中華民國船舶，應維持船舶自動識別系統船載台正常運作，並發送正確船舶識別資訊，違反者可處船舶所有人新台幣3萬元以上1000萬元以下罰鍰。

此為行政院推動「海纜七法」修法之一，增訂船舶應維持船舶自動識別系統船載台正常運作，並發送正確之船舶識別資訊，具備正確船舶標誌及航海日誌，及相關罰則。立法院交通委員會12月1日初審通過，今天三讀。

三讀條文規定，應裝設船舶自動識別系統船載台（AIS）之中華民國船舶、於中華民國領海外界線以內水域或台灣地區禁止水域，依海上人命安全國際公約規定應裝設船舶自動識別系統船載台之非中華民國船舶，應於航行或錨泊時，維持設備正常運作，並發送正確之船名、國際海事組織船舶識別編號、水上行動業務識別碼及船舶呼號等船舶識別資訊。

三讀條文也規定，非中華民國船舶於中華民國領海外界線以內水域或台灣地區禁止水域航行或錨泊時，船身應具備「船名」、「國際海事組織船舶識別編號」（但依海上人命安全國際公約規定無需具備者除外）；前項標誌應為正確標示，並不得毀壞、塗改或隱蔽。

此外，三讀條文規定，總噸位150以上之非中華民國領海外界線以內水域或台灣地區禁止水域航行或錨泊時，應具備航海日誌，詳實記載航行活動，遇有事故者，並應一併載明。

在罰則部分，三讀條文規定，未維持船舶自動識別系統船載台正常運作，或發送不正確之船舶識別資訊；未即通報航政機關，或未依航政機關所定期限完成改善，或未按時通報船舶位置；船身未具備船名標誌；未正確標示，或毀壞、塗改、隱蔽標誌；未具備航海日誌，或航海日誌未詳實記載航行活動或事故，有上述之情形者，航政機關可依情節輕重、處船舶所有人、船長、遊艇駕駛或小船駕駛3萬元以上1000萬元以下罰鍰，並得令其限期改善，屆期未改善者，按次處罰，包括未維持船舶自動識別系統船載台正常運作，或發送不正確之船舶識別資訊。

中華民國 標誌

延伸閱讀

立院三讀商港法 船舶無正當理由不離港可沒入

海纜七法全數三讀 非法危害相關設備可逕行沒收船舶等犯罪工具

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

韓國瑜不出席國政茶敘 立院人士曝關鍵原因：對府方不解感到十分不解

相關新聞

二審貪汙無罪改依登載不實罪判6月 高虹安：將盡速復職

•新竹市長高虹安任職立法委員期間，涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等2罪，一審法院依較重的「利用職務機會詐取財物罪」判高女7年4月徒刑，褫奪公權4年，目前停職中。案經上訴，台灣高等法院今早宣判，改依使公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金。對此，高虹安回應，將依法並盡速完成復職程序，回到市長的工作崗位。 同案被告前法務主任陳昱愷維持無罪，高虹安前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟一審判2年、緩刑5年，高院減為4月；前主任陳奐宇判1年、緩刑3年，高院減為2月；前公關主任「水母」王郁文2年、緩刑5年，高院減為3月。黃女、陳、王女部分皆得易科罰金，並緩刑2年。

海纜七法全數三讀 非法危害相關設備可逕行沒收船舶等犯罪工具

立法院會今天三讀修正電信管理法、氣象法、商港法及船舶法，明定非法危害海纜設備可逕行沒收；非法危害氣象設施可罰200萬元；...

技師法三讀 刪「罹精神疾病」歧視用語採客觀事實認定

立法院院會今三讀通過技師法部分條文修正草案，針對現行制度涉及歧視性用語等爭議調整，其中以「有客觀事實認不能執行業務」取代...

我享多少社會保障額？圖解2024年支出 高齡數字最關鍵

主計總處15日發布2024年社會保障支出總額高達2兆6953億元，國人社會保障有效覆蓋率為94.8%，平均每人得到的社會保障11.5萬元，年增2312元。

終戰不到兩個月成軍 台灣首個官方交響樂團 國台交80年後重返創團之地

1945年12月15、16日， 台灣省警備總司令部交響樂團在台北公會堂舉行創團音樂會，由蔡繼琨擔任指揮，演奏曲目包括蔡繼...

歷史上的今天／涉弊獲判無罪 黃啟瑞1963年復職北市長

1963年12月16日，台北市長黃啟瑞奉准復職，交接典禮上午在台北市政府市長室舉行，由時任民政廳第一科長宋樹元、省主計處視察室主任寇宏斐及警備總部副參謀長劉伯中等三人監交。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。