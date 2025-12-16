立院三讀商港法 船舶無正當理由不離港可沒入
立法院會今天三讀修正通過商港法部分條文，三讀條文規定，若商港區內停泊船舶，經認定妨礙船席調度或港區安全時，得令其3個月內離港，未依規定移泊者，得逕行移泊；並新增無正當理由未於所定期限離港者，不問屬於何人可沒收。
近年國內外發生多起海底基礎設施或通訊海纜遭破壞事件，行政院為推動「海纜七法」修法，將商港法列入其中。立法院交通委員會於12月1日初審通過，今天完成三讀程序。
現行條文雖有未依規定得逕行移泊的相關規定，為強化管理，這次修法增列離港期限，三讀條文明定，商港區域內停泊的船舶，商港經營事業機構、航港局或指定機關認為妨礙船席調度或港區安全時，得令其於3個月內離港；或指定地點令其移泊，未依規定移泊者，得逕行移泊，並於完成移泊後令其於3個月內離港。
三讀條文也規定，船舶經商港經營事業機構、航港局或指定機關依規定令其限期離港，無正當理由未於所定期限離港者，不問屬於何人所有，由航港局或指定機關沒入。
三讀條文明定，依第60條第1項（如違反管制檢查規定，情節嚴重有影響船舶航行）規定留置的外國商船，經查有船舶登記、船舶證書、國際海事組織船舶識別編號或其他船舶識別資料與實際情形不符者，航港局或指定機關應令船舶所有人或代理人於3個月內補正正當理由、所有權證明文件及相關船舶證書；屆期未補正者，該外國商船不問屬於何人所有，由航港局或指定機關沒入。
