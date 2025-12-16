立院三讀電信管理法 非法危害海纜設備可逕行沒收
立法院會今天三讀修正通過電信管理法第72條，三讀條文明定，竊取、破壞或其他非法危害海纜相關設備等，犯罪用工具、船舶和其他機械設備，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，並可視個案情節拍賣或變賣。
這次修法為行政院推動「海纜七法」的相關修法，鑒於近年權宜輪違規破壞通訊海纜，衝擊聯外與離島間通信，甚至危及國家安全，為有效嚇阻不法行為，解決提供犯罪用之船舶或其他機械設備保管問題，遂修正電信管理法第72條，立法院交通委員會於12月1日初審通過，並於今天完成三讀。
這次修法增訂多項違反事項，三讀條文規定，故意危害海纜登陸站、機房或與其連接之纜線、國際交換機房或衛星通信中心之功能正常運作者之犯罪用工具、船舶或其他機械設備，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；其經裁判沒收確定者，得視個案情節需要拍賣或變賣，或專案報准依「無償留供公用」、「廢棄」、「為其他適當之處置」方式處置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言