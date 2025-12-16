終戰不到兩個月成軍 台灣首個官方交響樂團 國台交80年後重返創團之地

1945年12月15、16日， 台灣省警備總司令部交響樂團在台北公會堂舉行創團音樂會，由蔡繼琨擔任指揮，演奏曲目包括蔡繼琨譜曲、柯遠芬作詞的「台灣進行曲」。這是台灣第一個官方交響樂團，只用一個月便找到190名團員，創團音樂會距離中日戰爭結束的受降典禮還不到兩個月。很難想像，這個名字帶著戒嚴時代威權色彩的樂團，便是國立台灣交響樂團的前身。

國立台灣交響樂團昨日在台北市中山堂光復廳舉辦80週年特刊《蓄銳80》發布會，由文化部長李遠、國立台灣交響樂團長歐陽慧剛及80週年特刊主編吳家恆進行對談。包含國台交第6任團長兼指揮陳澄雄、曾任省交合唱指揮（現任台北愛樂文教基金會藝術總監）杜黑、曾任省交長笛團員（現任國際新象文教基金會藝術總監）樊曼儂等出席，見證這本承載樂團80年記憶與台灣音樂史的重要出版。

文化部表示，國台交創立於1945年第二次世界大戰終戰的同年，於「台北公會堂」（今台北市中山堂）舉辦創團首場音樂會。80年後，國台交特別在同一天、同一地點辦理《蓄銳80》發表，象徵歷史回望與文化傳承的延續，也在慶祝樂團誕生的同時回望戰爭的終結。特刊以長時段視角出發，向前回望日治時期台灣音樂發展的基礎，梳理古典音樂在台灣形成的歷史脈絡，呈現省交自台北時期、遷移台中，至升格為國立台灣交響樂團的關鍵轉折與制度變遷。

文化部長李遠表示，國台交成立於1945年戰後台灣最為資源匱乏、甚至情勢黑暗的年代，一直以音樂陪伴大家，國台交不僅是台灣的交響樂團，更帶著台灣走向國際，前任團長劉玄詠如今成為奧地利大使，開啟「文化外交」之路，「這80年歷史代表的不僅是台灣的音樂史，更是整個台灣歷史的縮影」。

「國台交的歷史就是台灣的近代音樂史。」本身也是音樂家的國台交團長歐陽慧剛表示，幾乎每一個台灣音樂人都與國台交有關，包含他自己，從音樂班到音樂專才的培育，都是從國台交開始。

歐陽慧剛表示，國台交80年的發展可說是「一路坎坷」，從警備總司令部時期，團員隨到隨考、「男女兼收」，台灣省政府時期甚至曾一度轉為民間樂團，也曾寄居師大，直到跟隨台灣省政府南遷台中、進而落腳霧峰。而在近年在不斷換血後，國台交團員已成為國內公立樂團平均年齡最低的樂團。

發表會上，國台交首席弦樂團也演出2首極具象徵意義的作品，一為小約翰‧史特勞斯《美麗的藍色多瑙河》，這首誕生於普奧戰爭陰影中的圓舞曲，曾以明亮旋律帶給社會力量，也是80年前創團音樂會的曲目。另一首則是呂泉生作曲的《阮若打開心內的門窗》，此曲在1958年亦於中山堂首演，承載戰後台灣社會的情感記憶。