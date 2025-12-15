公投連署潮帶動…內政部：自然人憑證供應回穩 每日發卡至少5000張
公投電子連署熱潮帶動自然人憑證申請數暴增，但部分戶政事務所出現缺卡狀況。內政部說，已協調加速生產，自今天起每天供應至少5000張卡，並依申辦量動態分配至全國戶所，確保民眾都能申辦，整體供應已回穩並持續調度。
民團發起廢止憲法訴訟法與選罷法修法共4案公投，並首度採須以自然人憑證實體卡驗證的電子連署，根據民團參照內政部資料統計，11月底起短短13天內，全國自然人憑證發卡量已破7.7萬張，部分戶政事務所出現缺卡狀況。
內政部今天透過新聞稿表示，近期因公民團體發起公投案，帶動自然人憑證申辦量明顯成長，自11月28日起申辦量快速增加，截至12月12日已核發近8萬張，每週申辦量約為往常的4倍，部分人口密集都會區的戶所曾出現短暫庫存不足情形。
內政部說，已協調負責製卡的中華電信加速生產，自今天起每日供應至少5000張卡，整體供應已回穩並持續調度因應；並會依各地實際申辦量動態調整並分配至全國戶政事務所，確保民眾都能申辦到自然人憑證，請民眾放心。
內政部指出，自然人憑證目前已介接公私部門逾1400項系統，提供身分識別、數位簽章及加解密等服務。
