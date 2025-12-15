海科館霸凌案前館長陳素芬遭彈劾 移送懲戒法院審理

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
海科館前館長陳素芬。圖／聯合報系資料照片
國立海洋科技博物館前館長陳素芬遭爆職場霸凌，被教育部調職記過，監察院近日通過監察委員浦忠成、張菊芳所提彈劾案，指陳素芬不只職場霸凌，還違法進用二親等姻親，違失情節重大，有懲戒必要，全案移送懲戒法院審理。

陳素芬去年10月被爆管理不當並涉職場霸凌及採購程序爭議等事件，包括被員工指控言語霸凌，長期用高分貝咆哮的方式交辦工作事項等；教育部也於去年12月公布陳素芬職場霸凌案成立，記一大過並調非主管職，而監察院也展開相關調查。

監察院說明，被彈劾人陳素芬於館長任內對單位內人員採霸凌式管理，且情緒控管能力不足等，經教育部職場霸凌防治及申訴處理專案小組調查後，認定其行為構成職場霸凌；監察院調查後，也認定其行為已符合「教育部員工職場霸凌防治與處理作業要點」第3點所稱之職場霸凌。

監察院提到，陳素芬明知廖女為其二親等姻親，仍進用為臨時人員，違反「教育部所屬機構作業基金進用編制外人員實施原則」第6點、「海科館臨時人員管理要點」第7點、「海科館臨時人員勞動契約」第7點第1項明定「機關（構）首長不得進用三親等以內之姻親」規定。

監察院接續指出，陳素芬於111年至113年間，核定廖女考核、敘獎及她本人敘獎都無自行迴避，違反「公職人員利益衝突迴避法」第6條第1項規定，經監察院裁罰新台幣50萬元。

監察院批評，陳素芬身為海科館首長，其權威性、貶抑性的管理風格，以及情緒控管能力不足，造成館內員工身心長期承受高度壓力且士氣低落，並呈現敵意且不友善的工作環境；又明知廖女為其二親等姻親，仍違法進用為臨時人員，並未迴避廖女考核、敘獎，核有重大違失，因此依法提案彈劾，全案於12月2日審查通過，移送懲戒法院審理。

監察院補充，該案已於12月15日公告彈劾案文及其審查決定書，審查委員施錦芳附具決定不成立理由略以，教育部已調整陳員職務，並予一大過懲處，懲處處分應已足夠。

監察院。圖／聯合報系資料照片
職場霸凌 監察院 陳素芬

