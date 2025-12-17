桃園可負擔住宅 × 15分鐘生活圈 打造世代宜居永續城市 成為年輕族群安居首選

桃園近年快速成長，人口突破235萬，年輕族群持續移入，住房需求大幅增加。高房價不只是市場問題，更影響城市未來30年的人口走向與發展力。

面對城市轉骨期，桃園市政府都市發展局提出完整的永續住宅政策，以全國首創的「可負擔住宅」協助年輕家庭成家，並結合15分鐘生活圈，讓市民在通勤、就學、照護與生活面向都能更便利。

桃園市政府永續住宅政策，讓市民在通勤、就學、照護與生活面向都能更便利。 圖／shutterstock

3大核心設計：讓年輕夫妻住得起、生活更便利

「可負擔住宅」有以下3個特點：

封閉市場、去商品化：可負擔住宅的最大特色，就是「不炒作、不投機」。買賣皆由桃園市住宅及都市更新中心（簡稱「桃園住都中心」）統一執行，加上自治條例的規範，使房源能被永續管理，不會流入市場。

透過封閉市場維持價格穩定，使真正需要的族群可以受惠，目前自治條例草案已完成，將與民意代表持續溝通推動。

價格可控、貸款可行：都發局強調，可負擔住宅的定價將考量通膨、成本、薪資水平與區位等因素綜合評估設定，讓年輕家庭不必過度負債也能成家。未來若家庭收入增加或有其他規劃，也能合理取回投入成本，兼顧居住與資金彈性。

站點周邊住得起、低通勤負擔：桃園都發局以「15分鐘共好城市」為都市規劃架構，優先選定大眾運輸場站周邊，透過都市計畫與容積獎勵回饋機制，取得一定比例的可負擔住宅，讓年輕家庭省下交通成本，能享有更便利的生活圈，也打破「捷運周邊只能有錢人住」的印象。

目前桃市府優先挑選中壢體育園區站、機捷A20與A21站，以及鐵路地下化沿線站點，讓「站站有公設、站站住得起」不再是口號。

首波可負擔住宅，市府將優先考量25至44歲、至少有一名未成年子女的婚育家庭為開放承購對象，配合抽籤或評分方式試辦，並依人口變化逐步擴大辦理。

「15分鐘共好城市」讓年輕家庭省下交通成本，能享有更便利的生活圈。 圖／shutterstock

全生命週期住宅：從青年到熟齡都能安心居住

都發局江南志局長表示，住宅政策需要對應市民不同人生階段需求，因此桃園以完整住宅鏈支援每一個生命階段，打造真正宜居的城市。青年階段：社會住宅、包租代管提供起步協助；成家階段：可負擔住宅成為年輕家庭的重要選擇；換屋階段：換屋時有完善收回與轉換機制；高齡階段：推動友善換居，強化居住安全。

可負擔住宅更透過收入回流，持續投入社宅興辦、公設建置與社區資源，使城市住宅資源形成正向循環。 圖／shutterstock

住宅循環經濟：打造永續共好的桃園

江局長強調，可負擔住宅除了讓青年住得起，更透過收入回流，持續投入社宅興辦、公設建置與社區資源，使城市住宅資源形成正向循環。從紐約到巴賽隆納，世界各大城市都在討論推行。而桃園率全國之先提出完整方案，希望成為城市新典範，讓更多年輕家庭在桃園找到真正的家。（桃園市政府都市發展局廣告）