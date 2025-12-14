自然人憑證用途廣 良民證、個人信用報告等線上辦

近期受公投電子連署熱潮影響，自然人憑證申請人數暴增。自然人憑證實體卡用途廣泛，除了報稅，還能線上申辦良民證、法院判決的離婚、銀行開戶，更能有條件式線上申換護照，以及免費查詢個人信用報告。

民團發起廢止憲法訴訟法與選罷法修法共4案公投，並首度採須以自然人憑證實體卡驗證的電子連署，根據民團參照內政部資料統計，11月底起短短13天內，全國自然人憑證發卡量已破7.7萬張，部分戶政事務所出現缺卡狀況。

自然人憑證以非對稱加密原理來保護資料機密性，經由憑證即可進行數位簽章及身分識別，且加密資料即使被攔截也無法輕易解開。因此，辦理自然人憑證就能透過線上處理多項政府服務，不必事事臨櫃辦理，並降低個人資料外洩危險。

內政部統計，全台已有超過1400個應用系統介接，採用自然人憑證相關服務。財稅金融方面，有自然人憑證就能線上申報個人綜所稅與地方稅，免費查詢個人信用報告；「股東e服務平台」供股民進行電子投票等，另規劃明年可領取數位紀念品（eGift）；在純網銀或銀行開立數位帳戶時，使用自然人憑證驗證屬於「第一類帳戶」，能提高非約定轉帳額度等服務。

社會福利權益方面，「勞保局e化服務系統」能查詢勞農保被保險人保險給付資料、投保年資及勞退個人專戶資料；健康存摺系統，能下載個人近1年就醫資訊、用藥紀錄、保險費計費等。

有條件式線上申換護照方面，只要符合3項條件就可以辦理，包括在台設有戶籍的成年人；現持護照已逾期或護照所餘效期不足6個月且未遺失；新護照資料頁記載的個人資料都須與原護照一致、不可要求變更。且限本人親自領照，不受理速件申請。

戶籍與地政部分，能申辦現戶戶籍電子謄本，以及法院判決的離婚等多項業務；能查詢有無被限制出國、申辦入出國日期證明書；使用個人化資料自主運用（MyData）平台，可取得政府機關單位所保存的個人資料；內政部地政司數位櫃台則提供線上支付規費、申請（解除）住址隱匿等各項服務。

另外，「中華郵政通訊地址遷移通報服務」讓民眾在辦理通訊地址變更時，能一併更改電費與水費通知單，以及房屋稅、地價稅、使用牌照稅繳款書等地址。「司法院線上起訴及書狀傳送作業平台」，24小時都能透過網路遞狀並收取對造訴訟文書。

相較實體自然人憑證IC卡須以讀卡機操作，內政部也推動「行動自然人憑證」APP，使民眾無須再攜帶實體卡或讀卡機，即可隨時隨地完成身分識別及數位簽章。

若以使用次數來看，內政部統計，自然人憑證實體卡使用最多服務為電子化政府服務平台、破10億次，其餘4名依序為全國商工行政服務入口網、勞工保險局e化服務系統、地政資訊網際網路服務、公務人員人事服務網。

行動自然人憑證方面，第1名為勞工保險局e化服務系統、破200萬次使用，其餘為綜合所得稅電子結算申報繳稅系統、個人化資料自主運用（MyData）、健保網路服務系統、有條件式線上申換護照系統。

至於更多自然人憑證實體卡（https://moica.nat.gov.tw/link_1.html）、與行動自然人憑證（https://fido.moi.gov.tw/pt/service）功能，可上網址查詢。