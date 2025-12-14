公投連署帶動自然人憑證申辦潮 內政部：防詐勿外借

快訊

中央社／ 台北14日電
自然人憑證示意圖。聯合報系資料照

公投電子連署熱潮帶動自然人憑證申請數暴增。內政部提醒，自然人憑證限本人使用，應謹記「憑證不外借，密碼不透露」，若出借給他人，帳戶可能成人頭帳戶，也要承擔個資外洩、財產損失，甚至法律責任。

自然人憑證以非對稱加密原理來保護資料機密性，經由憑證即可進行數位簽章及身分識別，且加密資料即使被攔截也無法輕易解開。因此，辦理自然人憑證就能透過線上處理報稅、申辦良民證、銀行開戶、有條件線上申請辦護照等多項政府服務，不必事事臨櫃辦理。

相較實體自然人憑證IC卡須以讀卡機操作，內政部也推動「行動自然人憑證」，使民眾無須再攜帶實體卡或讀卡機，只要下載APP即可隨時隨地完成身分識別及數位簽章。

內政部統計，截至12月10日，實體自然人憑證有效數達347萬餘張，行動自然人憑證有效數為71萬餘張。全台已有超過1400個應用系統介接，採用自然人憑證相關服務。

針對辦理方式，內政部指出，只要年滿18歲、未受監護宣告且設籍中華民國的國民，就可以攜帶身分證、Email信箱，至任一戶政事務所申辦櫃檯辦理。臨櫃申辦實體自然人憑證，費用為新台幣250元；臨櫃申辦行動自然人憑證費用為30元，但若臨櫃合併申辦實體及行動自然人憑證，費用為250元。

內政部說，民眾如已取得實體自然人憑證，但日後有行動自然人憑證需求時，無須回到戶所，可自行下載行動自然人憑證APP，透過手機NFC功能讀取實體自然人憑證，完成申請。

針對為何要設定使用期限，內政部表示，按內政部憑證實務作業基準（CPS）規定，私密金鑰使用期限10年到期必須更換金鑰，考量資訊安全並降低憑證遭盜用或破解風險，以及民眾更換行動裝置等因素，實體自然人憑證有效期為5年，到期可延展1次3年，共計8年效期。

至於行動自然人憑證，有效期限為1年，不過在裝置、憑證正常且有完成展期情況下，最長可使用8年；但如果忘記在時效內展期，行動自然人憑證須重新申辦。

內政部提醒，自然人憑證是個人專屬數位簽章工具，只限本人使用。若隨意出借，等同把身分授權給別人，不僅帳戶可能變成人頭帳戶，也要承擔個資外洩、財產損失，甚至法律責任。

內政部說，詐騙集團會謊稱代辦業務、協助驗證等，誘騙民眾交出晶片卡或PIN碼。但無論任何理由，都應記得「憑證不外借，密碼不透露」，也應妥善保管綁定行動自然人憑證的行動裝置，否則後續恐導致個資外洩或遭冒用，而蒙受不必要的法律責任及財產損失。

