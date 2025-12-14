快訊

紀念作曲家許常惠 台灣音樂館辦論壇

中央社／ 台北14日電

紀念台灣前輩作曲家許常惠逝世25週年，台灣音樂館將主辦學術論壇，探討許常惠在音樂創作、學術研究與國際交流，以及創立亞洲作曲聯盟（ACL）等貢獻。

許常惠是台灣近代音樂史上最具影響力的人物之一，他出生於1929年，2001年過世，明年將是他逝世25週年，他開創現代音樂創作如「葬花吟」等代表作，並發起大規模的民歌採集運動，為保存台灣傳統音樂文化做出巨大貢獻，以及發掘與推廣多名民間藝術家，例如廖瓊枝、陳達等。

許常惠文化藝術基金會執行長、詠樂集創辦人葉青青接受中央社記者訪問時表示，今年「懷念許常惠—台灣當代音樂創作及研究的先行者」學術論壇，將聚焦於多名音樂專家學者深入研究作曲家的生平、作品風格、民歌採集及創立亞洲作曲家聯盟等專題發表，讓參與者能夠深入了解許常惠與其音樂創作。

論壇將邀請台灣當代音樂作曲家包括賴德和、錢善華、連憲升，音樂學者顏綠芬、沈雕龍、游素凰以及音樂家樊曼儂等，共同參與4場專題演講及圓桌與談。長笛家黃貞瑛將在現場帶來許常惠代表作之一「盲」長笛獨奏演出。

葉青青表示，樊曼儂14歲就跟隨許常惠學習，近身觀察數十年，樊曼儂將以深厚的情誼，回顧恩師的行誼風範。賴德和在藝專就學時期曾是許常惠的學生，賴德和要分析「葬花吟」如何以「旋相為宮」、「唐代大曲」來處理轉調和曲式的問題以及這首作品創新之處。

葉青青說，錢善華也曾是許常惠在師大的學生，這次將聚焦許常惠為創立亞洲作曲聯盟與台灣「民歌採集運動」的貢獻。

沈雕龍將帶來新世代的學術視野，以許常惠歷時33年完稿的「兵車行」為核心，探討許常惠在巴黎現代主義洗禮後，如何於十二音列技法與台灣社會接受度之間，尋求創作的平衡。

「懷念許常惠—台灣當代音樂創作及研究的先行者」學術論壇將於12月20日舉行，地點在台灣音樂館2樓。

