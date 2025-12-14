許信良自傳《天命》問世 鄭自隆：一條未竟的總統之路映照台灣民主的轉折

照片為記者拍攝

民進黨前主席、台灣民主運動重要人物許信良，於11月19日發表自傳新書《天命》。這本厚達474頁的著作，是其個人回顧一生政治信念與行動的上冊，卻在出版後並未掀起預期中的政治與媒體熱度，引發學界對台灣政治記憶與歷史定位的反思。

值得注意的是，許信良刻意選在11月19日發表新書，象徵回應1977年震撼全台的「中壢事件」，那場被視為二二八事件後，台灣社會再度以群眾行動正面衝撞威權體制的重要抗爭。然而當天的新書發表會上，民進黨重量級人士幾乎未現身，反倒是國民黨前主席吳伯雄、現任主席朱立倫到場致意，形成強烈對比。

國立政治大學傳播學院退休教授鄭自隆在其書評中直言，這樣的場景，正凸顯出台灣政壇「人走茶涼」的現實，也讓《天命》這本原本極具歷史象徵意義的自傳，顯得格外耐人尋味。

《天命》全書共七章，鄭自隆指出，若以嚴格自傳標準來看，第一章〈天命的卒子〉較偏向許信良個人的中國政治思想筆記，而非生平書寫；真正的生命敘事，則從第二章「志在總統的農家小孩」開始，一路鋪陳其成長背景、求學歷程、政治啟蒙與參政關鍵轉折。

書中揭露，許信良在小學六年級的個人照片背面，曾親筆寫下「大總統」三字。在蔣氏威權體制下，總統幾乎等同於「姓蔣」的世襲象徵，這樣的志向，在當時顯得格外突兀，也為他日後跌宕起伏的政治生涯，留下意味深長的伏筆。

就讀政治大學政治系，是許信良政治思想形成的重要階段。政大前身為國民黨黨校，在戒嚴時期，新生普遍被「鼓勵」加入國民黨，並納入知青黨部體系。許信良在書中提到自己是「被邀」入黨，鄭自隆則點出，這樣的制度性安排，正是威權時代知識分子養成的典型樣貌。

憑藉黨籍身分，許信良考取中山獎學金赴英留學，卻未完成學位即返台，進入國民黨中央黨部服務。這段經歷，使他得以近距離觀察黨國體制的運作，也為後來的政治轉向埋下伏線。

全書後半部，聚焦許信良擔任省議員及投入1977年桃園縣長選舉的過程，被鄭自隆形容為「全書最精彩之處」。在當年立法院長期凍結改選、功能失靈的情況下，省議會成為黨外政治力量得以發揮影響力的重要場域。

1977年，許信良出版《風雨之聲》，公開剖析省議會生態，將72名省議員分類為世家、財閥、公教人員與職業政客，引發國民黨內部強烈反彈，甚至在議會中遭到圍剿。然而，這場政治風暴，反而成為他操作選戰聲量的重要契機。

鄭自隆指出，《風雨之聲》不僅可視為台灣第一本「選舉書」，許信良更改編〈四季紅〉為競選歌曲〈大家來選許信良〉，並在遭國民黨開除黨籍後，以毛筆手書「此心長為中國國民黨員」聲明，成功營造悲情形象，堪稱台灣選舉史上的經典案例。

本書對「中壢事件」的敘述，與既有史料大致相符，並未提出全新發現，但鄭自隆提醒，真正耐人尋味的，是當權者的選擇。相較於後來的美麗島事件，中壢事件規模更大，卻未出現大規模逮捕與判刑，顯示政治命運的關鍵，往往掌握在權力核心，而非事件當事人手中。

許信良在書中直言，自己的命運，曾影響國民黨、影響台灣1970年代以後的發展，甚至可能牽動中國未來走向。這樣的自我評價是否膨風，見仁見智；但他始終未曾放下的，仍是一條未竟的總統之路。

鄭自隆最後以半認真、半戲謔的語氣寫道，也許在《天命》書末，還可以補上一句：「學長加油，2028見！」既是對一代政治人物的祝福，也映照出台灣民主長路中，那些尚未完全落幕的篇章。

