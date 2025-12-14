聽新聞
聯合報一周大事12/07~12/13

聯合報／ 本報訊

國內

9日：立法院會三讀通過「所得稅法」修正案，長照特別扣除額由十二萬元提高至十八萬元，條文回溯至今年元旦實施，明年五月報稅適用。

11日：財政部公布最新稅收統計，今年前十一個月稅收三兆五八一三億元，初步預估全年會低於預算數（短徵）三百億至五百億元。

12日：立法院會三讀通過修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文，退休公教人員年金確定停砍，且回溯自二○二四年元旦起不再逐年遞減。

國外

8日：派拉蒙天空之舞對華納兄弟探索發動敵意收購，企圖以更高出價，奪回上周被Netflix搶先拿下的華納。

8日：美國總統川普宣布美國開放出口輝達H200晶片到中國，其中百分之廿五營收將支付給美國。

11日：委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多祕密逃離委國，在挪威奧斯陸格蘭德飯店陽台向支持者揮手。

籲各界向馬杜洛施壓 委國反對派領袖：他該下台

馬查多秘密離開委內瑞拉赴挪威領獎 救援團隊負責人現身說法

馬查多出逃內幕曝光：喬裝闖10哨站搭木船渡海 美軍F-18掩護

川普施壓馬杜洛 馬查多：對委內瑞拉政局影響顯著

獨／傳大金主Meta擬撤資 事實查核中心董座：努力募款盼因應財務挑戰

Facebook母公司Meta與包括台灣事實查核中心在內等全球多個事實查核機構合作，提供資金阻止虛假資訊傳播，日媒昨報導...

歷史上的今天／1979年北市三張犁地價飆漲 爆拆屋爭議

台北市三張犁周世宗祭祀公業土地的承租戶，14日上午與台北地方法院強制執行拆屋的推事發生爭執，拒絕拆屋還地。後經有關單位協調，由地主補償承租戶每坪4萬2千元，先給予每坪2萬2千元，餘款2萬元在3天內會商給付辦法，承租戶才答應拆屋還地。

國內

季連成低調赴光復視察 肯定重建進度都超前

行政院政務委員季連成今天到花蓮關心光復鄉重建狀況，他表示，中繼屋、堤防、疏濬跟馬太鞍溪鋼便橋進度都超前，佛祖街重災區的淤...

全民安全指引雲林宣講 馬士元：具保命及生活用途

內政部今天下午在雲林縣西螺鎮吳厝朝興宮舉辦台灣全民安全指引手冊宣講會，內政部政務次長馬士元表示，手冊除了介紹災難外，也有...

盼將純植物飲食納入淨零主軸 逾1500人走上台北凱道發聲

純植行動聯盟今天舉行百工百業支持純植大遊行，逾1500名民眾走上凱道，盼將純植物飲食正式納入國家淨零主軸、校園全面提供純...

