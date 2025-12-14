聯合報一周大事12/07~12/13

國內

9日：立法院會三讀通過「所得稅法」修正案，長照特別扣除額由十二萬元提高至十八萬元，條文回溯至今年元旦實施，明年五月報稅適用。

11日：財政部公布最新稅收統計，今年前十一個月稅收三兆五八一三億元，初步預估全年會低於預算數（短徵）三百億至五百億元。

12日：立法院會三讀通過修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文，退休公教人員年金確定停砍，且回溯自二○二四年元旦起不再逐年遞減。

國外

8日：派拉蒙天空之舞對華納兄弟探索發動敵意收購，企圖以更高出價，奪回上周被Netflix搶先拿下的華納。

8日：美國總統川普宣布美國開放出口輝達H200晶片到中國，其中百分之廿五營收將支付給美國。

11日：委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多祕密逃離委國，在挪威奧斯陸格蘭德飯店陽台向支持者揮手。