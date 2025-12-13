季連成低調赴光復視察 肯定重建進度都超前
行政院政務委員季連成今天到花蓮關心光復鄉重建狀況，他表示，中繼屋、堤防、疏濬跟馬太鞍溪鋼便橋進度都超前，佛祖街重災區的淤土基本上不會清除，配合超級堤防建置，朝徵收規劃。
季連成今天回到花蓮參加縱管處舉行的「歐亞菲板塊音樂會」前，低調安排萬榮鄉、光復鄉災區重建視察行程。
季連成說，2處中繼屋目前進度9成，預計12月底完工開放入住；馬太鞍溪疏濬工程原訂今年底達200萬立方，目前已超前達600萬立方；明利村堤防從5公尺加高到10公尺。
季連成表示，馬太鞍溪鋼便橋工程已達7成，最快1月中可通車，整體進度都超前，肯定施工單位這段時間努力。
季連成說，民眾關心的農田復育分為3區塊，多數都在輕災區，淤土不需要清除，明年第一期農耕就可復育。
根據農業部統計，佛祖街等重災區範圍約218公頃，分為河川治理用地範圍55公頃及農業環境重建區，朝農地重劃及重建環境造林2方案，目前正在調查地主意願。
季連成說明，重災區部分區域需配合將施作200公尺寬的超級堤防，需要徵收土地，其餘地區未來可能就會變成森林公園、綠地或滯洪池等，未來綠地會讓重災區農民優先租用，讓農民可維持生計。
對於佛祖街災民反映無法接受家園還沒清理，季連成說，可能溝通跟協調仍不足，會將這些意見帶回去跨部會討論。
季連成也前往光復鄉保安寺，遇到國民黨籍立委傅崐萁跟花蓮縣長徐榛蔚，雙方握手寒暄。季連成說，算是意外巧遇，且都是為災區居民祈福，政府就是一體，沒有分中央或地方。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言