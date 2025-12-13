季連成低調赴光復視察 肯定重建進度都超前

行政院政務委員季連成今天到花蓮關心光復鄉重建狀況，他表示，中繼屋、堤防、疏濬跟馬太鞍溪鋼便橋進度都超前，佛祖街重災區的淤土基本上不會清除，配合超級堤防建置，朝徵收規劃。

季連成今天回到花蓮參加縱管處舉行的「歐亞菲板塊音樂會」前，低調安排萬榮鄉、光復鄉災區重建視察行程。

季連成說，2處中繼屋目前進度9成，預計12月底完工開放入住；馬太鞍溪疏濬工程原訂今年底達200萬立方，目前已超前達600萬立方；明利村堤防從5公尺加高到10公尺。

季連成表示，馬太鞍溪鋼便橋工程已達7成，最快1月中可通車，整體進度都超前，肯定施工單位這段時間努力。

季連成說，民眾關心的農田復育分為3區塊，多數都在輕災區，淤土不需要清除，明年第一期農耕就可復育。

根據農業部統計，佛祖街等重災區範圍約218公頃，分為河川治理用地範圍55公頃及農業環境重建區，朝農地重劃及重建環境造林2方案，目前正在調查地主意願。

季連成說明，重災區部分區域需配合將施作200公尺寬的超級堤防，需要徵收土地，其餘地區未來可能就會變成森林公園、綠地或滯洪池等，未來綠地會讓重災區農民優先租用，讓農民可維持生計。

對於佛祖街災民反映無法接受家園還沒清理，季連成說，可能溝通跟協調仍不足，會將這些意見帶回去跨部會討論。