快訊

2度中斷！羅志祥小巨蛋開唱爆「嚴重失誤」 他當場喊卡：先回家！

中研院評議會速戰速決 院長候選人陳建仁獲「高度共識」

泰柬衝突有望停火？川普稱雙方達成協議 泰總理否認「並未討論」

季連成低調赴光復視察 肯定重建進度都超前

中央社／ 花蓮縣13日電
行政院政務委員季連成（前左）13日赴花蓮縣關心光復鄉災區重建狀況，在馬太鞍溪南岸堤防聽取重建工程西官簡報。圖／中央社
行政院政務委員季連成（前左）13日赴花蓮縣關心光復鄉災區重建狀況，在馬太鞍溪南岸堤防聽取重建工程西官簡報。圖／中央社

行政院政務委員季連成今天到花蓮關心光復鄉重建狀況，他表示，中繼屋、堤防、疏濬跟馬太鞍溪鋼便橋進度都超前，佛祖街重災區的淤土基本上不會清除，配合超級堤防建置，朝徵收規劃。

季連成今天回到花蓮參加縱管處舉行的「歐亞菲板塊音樂會」前，低調安排萬榮鄉、光復鄉災區重建視察行程。

季連成說，2處中繼屋目前進度9成，預計12月底完工開放入住；馬太鞍溪疏濬工程原訂今年底達200萬立方，目前已超前達600萬立方；明利村堤防從5公尺加高到10公尺。

季連成表示，馬太鞍溪鋼便橋工程已達7成，最快1月中可通車，整體進度都超前，肯定施工單位這段時間努力。

季連成說，民眾關心的農田復育分為3區塊，多數都在輕災區，淤土不需要清除，明年第一期農耕就可復育。

根據農業部統計，佛祖街等重災區範圍約218公頃，分為河川治理用地範圍55公頃及農業環境重建區，朝農地重劃及重建環境造林2方案，目前正在調查地主意願。

季連成說明，重災區部分區域需配合將施作200公尺寬的超級堤防，需要徵收土地，其餘地區未來可能就會變成森林公園、綠地或滯洪池等，未來綠地會讓重災區農民優先租用，讓農民可維持生計。

對於佛祖街災民反映無法接受家園還沒清理，季連成說，可能溝通跟協調仍不足，會將這些意見帶回去跨部會討論。

季連成也前往光復鄉保安寺，遇到國民黨籍立委傅崐萁跟花蓮縣長徐榛蔚，雙方握手寒暄。季連成說，算是意外巧遇，且都是為災區居民祈福，政府就是一體，沒有分中央或地方。

行政院政務委員季連成（左2）13日到花蓮關心光復鄉中繼屋興建狀況，他受訪時表示，2處中繼屋目前進度皆達9成，預計12月底完工。圖／中央社
行政院政務委員季連成（左2）13日到花蓮關心光復鄉中繼屋興建狀況，他受訪時表示，2處中繼屋目前進度皆達9成，預計12月底完工。圖／中央社

季連成 馬太鞍溪 花蓮 光復鄉 徐榛蔚 傅崐萁

延伸閱讀

季連成視察馬太鞍溪災區 要求涵管便道10天內通車

花蓮光復救災協調官季連成到蘇澳勘災 大讚宜蘭救災快速讓他「欽佩」

颱風鳳凰重創蘇澳 季連成：有信心可於14日晚完成災後復原

要國軍挖墳？花蓮縣府澄清與季連成無此對話

相關新聞

獨／傳大金主Meta擬撤資 事實查核中心董座：努力募款盼因應財務挑戰

Facebook母公司Meta與包括台灣事實查核中心在內等全球多個事實查核機構合作，提供資金阻止虛假資訊傳播，日媒昨報導...

季連成低調赴光復視察 肯定重建進度都超前

行政院政務委員季連成今天到花蓮關心光復鄉重建狀況，他表示，中繼屋、堤防、疏濬跟馬太鞍溪鋼便橋進度都超前，佛祖街重災區的淤...

全民安全指引雲林宣講 馬士元：具保命及生活用途

內政部今天下午在雲林縣西螺鎮吳厝朝興宮舉辦台灣全民安全指引手冊宣講會，內政部政務次長馬士元表示，手冊除了介紹災難外，也有...

盼將純植物飲食納入淨零主軸 逾1500人走上台北凱道發聲

純植行動聯盟今天舉行百工百業支持純植大遊行，逾1500名民眾走上凱道，盼將純植物飲食正式納入國家淨零主軸、校園全面提供純...

中研院今開評議會 已順利選出3名院長候選人 將報總統府圈選

中央研究院院長廖俊智任期將於明年6月屆滿，中研院今天召開第25屆評議會第5次會議，會中討論第13任院長候選人案，中研院稍...

歷史上的今天／1968年楊傳廣赴美前籲建體育館 紀政送行

1968年12月13日，亞洲鐵人楊傳廣離開台北飛往美國，離台前，楊傳廣再三表示，希望一人一元興建體育館運動能早日達成。而田徑女將紀政也親自到機場為楊傳廣送行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。