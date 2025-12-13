快訊

全民安全指引雲林宣講 馬士元：具保命及生活用途

中央社／ 雲林縣13日電
內政部13日下午在雲林縣西螺鎮吳厝朝興宮舉辦台灣全民安全指引手冊宣講會，由內政部政務次長馬士元（後中）主講。圖／中央社
內政部13日下午在雲林縣西螺鎮吳厝朝興宮舉辦台灣全民安全指引手冊宣講會，由內政部政務次長馬士元（後中）主講。圖／中央社

內政部今天下午在雲林縣西螺鎮吳厝朝興宮舉辦台灣全民安全指引手冊宣講會，內政部政務次長馬士元表示，手冊除了介紹災難外，也有生活化資訊，不僅是保命，更具生活用途。

國防部11月19日展開全台普發台灣全民安全指引手冊，預計明年1月5日前完成。內政部9日在基隆慶安宮舉辦首場安全指引手冊宣講會後，馬士元今天下午赴西螺吳厝朝興宮宣講，民進黨籍立委劉建國，以及多名縣議員等民代出席。

馬士元表示，大家對921地震感受很深，民眾要如何面對災難、地震，以及世界上的各種變化，手冊內都有記載，這就是印製安全指引手冊目的。

馬士元強調緊急避難包的重要性，手冊的最後一頁為避難包物品檢查表，內容是2至3天可用到的東西，也可作為旅遊出門準備物品的參考，因此手冊內容有許多生活化的資訊，這不僅是保命，更具生活用途。

內政部國家公園署長王成機表示，避難包就是救命包，需要準備水、乾糧、哨子、個人證件等物品，且一定要放在每天都看得到的地方，因為災難發生時，可以拿了就走。

對於防災士的培訓，王成機指出，據統計全國已完成防災士訓練約有10萬人，明年還要再訓練10萬名防災士，希望未來每個里、村莊都有防災士，訓練內容包括如何救自己、認識災難、家庭的防護、急救方式等。

王成機表示，救人要先學會救自己，再來就是救家人、鄰居，以致於社區居民。防災士受訓沒有年齡限制，目前通過防災士訓練，年紀最小8歲、最大92歲，災難發生時一定是先救自己。

內政部表示，台灣全民安全指引的宣講內容，涵蓋地震、海嘯、颱風、土石流、堰塞湖崩塌等民眾可能面對自然災害的應處方式，12月起陸續先在非直轄市的16個在地宮廟合作舉辦宣講會，讓在地鄉親掌握正確的避難與應變方式。

內政部13日在雲林縣西螺鎮吳厝朝興宮舉辦台灣全民安全指引手冊宣講會，由政務次長馬士元（前左白衣者）主講，民進黨籍立委劉建國（前右3）等人出席。圖／中央社
內政部13日在雲林縣西螺鎮吳厝朝興宮舉辦台灣全民安全指引手冊宣講會，由政務次長馬士元（前左白衣者）主講，民進黨籍立委劉建國（前右3）等人出席。圖／中央社

