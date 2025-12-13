盼將純植物飲食納入淨零主軸 逾1500人走上台北凱道發聲

純植行動聯盟今天舉行百工百業支持純植大遊行，逾1500名民眾走上凱道，盼將純植物飲食正式納入國家淨零主軸、校園全面提供純植選項等，用日常飲食改變地球。

支持純植物飲食政策，純植行動聯盟今天在凱道舉辦百工百業支持純植大遊行，有逾1500名來自醫療、法律、教育、農業、科技、工程、金融、藝術、服務業等百工百業民眾集結，高舉手牌及標語，號召大眾加入純植飲食行列。

純植行動聯盟成員趙梅君表示，全球暖化、極端氣候造成許多天災，畜牧業造成許多溫室氣體產生，而減碳、抗暖化最快方式就是改吃植物性飲食。

趙梅君表示，活動有三大訴求，包含純植物飲食應正式納入國家淨零主軸，由公部門率先示範，讓世界看到台灣用最溫柔、最善良的方式減碳，其次是校園應全面提供純植選項，讓孩子有永續飲食教育，以及讓純植餐飲在公共場域、企業、交通與各地餐飲空間普及，讓每個人都能方便、安全、健康地享用純植飲食。

中華全球蔬食協會創會理事長黃詠雪也說，推動蔬食不是潮流，而是文明選擇，台灣擁有成熟的農業、餐飲與科技基礎，只要政府、產業與民間一起合作，台灣有能力成為亞洲最友善純植的國家。

活動代言大使楊子儀今天也現身分享多年蔬食經驗，他說，葷食者一天吃肉約製造5至10公斤碳排，每年光是落實週一無肉日，一年就可以減少約百公斤碳排，只要從自身做起就能讓地球變更好。