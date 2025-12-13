快訊

禪修班變調？中台禪寺師兄下藥性侵師弟 「8度逞獸慾」還全程錄影

47歲美成這樣！玉女歌手離開台灣17年 突現身台北驚人狀態曝光

川普斡旋沒用？泰柬邊境爆衝突 柬總理點頭今晚停火「接受大馬提議」

盼將純植物飲食納入淨零主軸 逾1500人走上台北凱道發聲

中央社／ 台北13日電
純植行動聯盟13日在台北舉行百工百業支持純植大遊行，逾1500名民眾響應走上凱道，傳達盼讓純植物飲食正式納入國家淨零主軸、校園全面提供純植選項等訴求。純植行動聯盟提供／中央社
純植行動聯盟13日在台北舉行百工百業支持純植大遊行，逾1500名民眾響應走上凱道，傳達盼讓純植物飲食正式納入國家淨零主軸、校園全面提供純植選項等訴求。純植行動聯盟提供／中央社

純植行動聯盟今天舉行百工百業支持純植大遊行，逾1500名民眾走上凱道，盼將純植物飲食正式納入國家淨零主軸、校園全面提供純植選項等，用日常飲食改變地球。

支持純植物飲食政策，純植行動聯盟今天在凱道舉辦百工百業支持純植大遊行，有逾1500名來自醫療、法律、教育、農業、科技、工程、金融、藝術、服務業等百工百業民眾集結，高舉手牌及標語，號召大眾加入純植飲食行列。

純植行動聯盟成員趙梅君表示，全球暖化、極端氣候造成許多天災，畜牧業造成許多溫室氣體產生，而減碳、抗暖化最快方式就是改吃植物性飲食。

趙梅君表示，活動有三大訴求，包含純植物飲食應正式納入國家淨零主軸，由公部門率先示範，讓世界看到台灣用最溫柔、最善良的方式減碳，其次是校園應全面提供純植選項，讓孩子有永續飲食教育，以及讓純植餐飲在公共場域、企業、交通與各地餐飲空間普及，讓每個人都能方便、安全、健康地享用純植飲食。

中華全球蔬食協會創會理事長黃詠雪也說，推動蔬食不是潮流，而是文明選擇，台灣擁有成熟的農業、餐飲與科技基礎，只要政府、產業與民間一起合作，台灣有能力成為亞洲最友善純植的國家。

活動代言大使楊子儀今天也現身分享多年蔬食經驗，他說，葷食者一天吃肉約製造5至10公斤碳排，每年光是落實週一無肉日，一年就可以減少約百公斤碳排，只要從自身做起就能讓地球變更好。

今天活動也有由百工百業代表宣讀 「百工百業純植宣言」，活動最後，超過1000名民眾在凱道進行靜坐祈福，共同為台灣與地球送上祝願。

純植行動聯盟13日在台北舉辦百工百業支持純植大遊行，有逾1500名來自醫療、法律、教育、農業、科技、工程、金融、藝術、服務業等百工百業民眾集結，高舉旗幟、標語，呼籲大眾加入純植飲食行列。圖／中央社
純植行動聯盟13日在台北舉辦百工百業支持純植大遊行，有逾1500名來自醫療、法律、教育、農業、科技、工程、金融、藝術、服務業等百工百業民眾集結，高舉旗幟、標語，呼籲大眾加入純植飲食行列。圖／中央社
純植行動聯盟13日在凱道舉辦百工百業支持純植大遊行，逾1500名民眾響應，盼號召全民一同用日常飲食改變地球，幫助地球變更好。圖／中央社
純植行動聯盟13日在凱道舉辦百工百業支持純植大遊行，逾1500名民眾響應，盼號召全民一同用日常飲食改變地球，幫助地球變更好。圖／中央社

凱道

延伸閱讀

亞泥挺減碳 從源頭做起

連台南人也怕！滷肉飯加「這1味」變甜點 網崩潰：請離開地球

旅遊業碳排占全球8% 觀光協會打造低碳旅遊協助企業ESG

台北半小時就到！ 坪林療癒新景點「緩緩旅遊館」12/6開幕 沉浸式光影茶園、職人品茗＋蔬食饗宴超愜意

相關新聞

獨／傳大金主Meta擬撤資 事實查核中心董座：努力募款盼因應財務挑戰

Facebook母公司Meta與包括台灣事實查核中心在內等全球多個事實查核機構合作，提供資金阻止虛假資訊傳播，日媒昨報導...

全民安全指引雲林宣講 馬士元：具保命及生活用途

內政部今天下午在雲林縣西螺鎮吳厝朝興宮舉辦台灣全民安全指引手冊宣講會，內政部政務次長馬士元表示，手冊除了介紹災難外，也有...

盼將純植物飲食納入淨零主軸 逾1500人走上台北凱道發聲

純植行動聯盟今天舉行百工百業支持純植大遊行，逾1500名民眾走上凱道，盼將純植物飲食正式納入國家淨零主軸、校園全面提供純...

中研院今開評議會 已順利選出3名院長候選人 將報總統府圈選

中央研究院院長廖俊智任期將於明年6月屆滿，中研院今天召開第25屆評議會第5次會議，會中討論第13任院長候選人案，中研院稍...

歷史上的今天／1968年楊傳廣赴美前籲建體育館 紀政送行

1968年12月13日，亞洲鐵人楊傳廣離開台北飛往美國，離台前，楊傳廣再三表示，希望一人一元興建體育館運動能早日達成。而田徑女將紀政也親自到機場為楊傳廣送行。

學者：事實查核工作耗能 熄燈後估難重啟

事實查核中心面臨關閉危機，國內傳播學者認為，查核是高度耗能的專業工作，若因財務問題任其關門，以後要再重啟恐怕很難，評估政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。