獨／傳大金主Meta擬撤資 事實查核中心董座：努力募款盼因應財務挑戰

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
Facebook母公司Meta與包括台灣事實查核中心在內等全球多個事實查核機構合作，提供資金阻止虛假資訊傳播。圖／聯合報系資料照
Facebook母公司Meta與包括台灣事實查核中心在內等全球多個事實查核機構合作，提供資金阻止虛假資訊傳播。圖／聯合報系資料照

Facebook母公司Meta與包括台灣事實查核中心在內等全球多個事實查核機構合作，提供資金阻止虛假資訊傳播，日媒昨報導，Meta未來幾周恐撤回巨額經費。台灣事實查核中心董事長、中正大學教授羅世宏表示，近一年來，中心努力向本土企業及公眾募款，盼預先因應未來財務挑戰。

羅世宏接受聯合報訪問，表示meta已於2025年1月結束與美國境內多家事實查核組織的資金支持合作關係，近一年來，台灣事實查核中心開源節流，努力向本土企業及公眾募款，希望能預先因應未來的財務挑戰。

羅世宏指出，目前全職人力共14人，「還沒有什麼變動」，未來也會確保記者員工的勞動條件不變、薪資福利不變。

日媒昨報導，Meta捐款約占台灣事實查核中心2025年預算的一半，而Google捐款則超過30%。Meta執行長祖克柏年初宣布終止與美國的事實查核機構合作，台灣事實查核中心執行長邱家宜也說，依目前情況看，與Meta的合約恐在2026年1月到期，如果資金中斷，情況將不樂觀。

台灣事實查核中心董事長羅世宏指出，近一年來，事實查核中心努力向本土企業及公衆募款，盼預先因應未來財務挑戰。圖／聯合報系資料照
台灣事實查核中心董事長羅世宏指出,近一年來,事實查核中心努力向本土企業及公衆募款,盼預先因應未來財務挑戰。圖／聯合報系資料照

財務 捐款 Meta 祖克柏

