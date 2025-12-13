中研院順利選出3名院長候選人 由賴總統遴選任命

中央研究院於13日召開第25屆評議會第5次會議，會中討論本院第13任院長候選人案。會中順利選出序位前3名之院長候選人，將依「中央研究院組織法」規定，循正式公文程序函報總統府，呈請總統遴選並任命。

中研院說明，評議會進行至本案時，先依「中央研究院院長遴選辦法」規定，由出席評議員推選臨時主席，並由院長遴選委員會發言人向評議會報告遴選工作，提出院長候選人推薦名單，並說明推薦理由。經出席評議員充分討論，表達各種意見後，依院長遴選辦法進行無記名排序方式投票。

現任中研院長廖俊智將於2026年6月20日屆滿，中研院也在2025年6月啟動第13任院長遴選作業。今年7月到9月底前公開徵求人選。根據中研院規定，院長遴選委員會共有15名委員，本屆召集人為中研院前院長李遠哲。

了解，目前外界普遍看好，包括前副總統陳建仁、中研院院士朱敬一、中研院副院長周美吟等三名院士會入選候選人名單，其中陳建仁又最有可能出線擔任院長。陳建仁行政歷練完整，曾任副總統、行政院長，和總統府高層關係良好，也曾任國科會主委、衛生署長，對抗疫情貢獻有目共睹。