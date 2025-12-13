偏鄉交通不足致兒少無照騎車　民團提3大強化措施

快訊

中央社／ 台北13日電

未成年無照駕駛致命事故頻傳，民團今天說，偏鄉交通不足與打工需求，讓孩子更容易無照上路，籲應規劃階段性、分眾式交通安全教育宣導等，打造兒少道路安全防護網。

靖娟基金會今天舉行「未成年無照駕駛防治記者會」，並提出三大訴求，呼籲政府強化措施、正視兒少的運輸需求。

根據靖娟基金會受公路局委託研究顯示，未成年無照駕駛以15至17歲青少年最為大宗，有5成兒少不認為騎機車有危險性，而無照駕駛有多項因素，其中家庭因素最顯著，有54.3%未成年車輛是家人提供，也有52.3%家長知情默許。

此外，研究也顯示，不少孩子提到是在朋友鼓勵及陪伴下第一次騎車上路，再加上偏鄉交通不足與打工需求，使孩子更容易因生活所需而無照騎乘上路。

靖娟基金會執行長許雅荏會中表示，依據公路局統計，未成年無照駕駛每年都有4萬起，數據驚人，國際研究也顯示，未成年事故致死率是成人3倍，這些數據背後卻是未成年為了打工而不得已。

許雅荏指出，許多孩子踏上冒險之路無照駕駛，往往不是因為叛逆，而是沒有更好的選擇，在服務個案過程中，常看到孩子知道騎車有風險，但因為偏鄉交通不足，因此選擇在同儕支持下無照上路，政府不能假裝這是孩子個人問題，而是應該從制度面思考該提供什麼協助。

許雅荏也提到，未成年無照駕駛，有5成肇因是在孩子身上，顯見他們都未做好準備就上路，當未成年缺乏通勤選擇、基礎安全知能與父母的有效協助，孩子往往在日常需求中被迫承擔過高的道路風險，這都是政府需要全面預防的。

立法委員林月琴則說，未成年無照駕駛問題反映的不只是個別家庭或孩子的困境，而是政府在交通運輸規劃、教育銜接與青少年支持系統上的不足，目前相關政策橫跨教育、交通、警政與社政等多個部會，但缺乏整體性的統籌與推動，使得第一線實務無法有效串聯執行，現在是一個孩子都不能少的時代，呼籲政府重視。

許雅荏表示，政府應規劃階段性、分眾式交通安全教育與宣導，協助未成年落實自行車與微型電動二輪車教學，尤其是偏遠地區學校，推動自行車與微型電動二輪車的教學與能力檢核，讓學生在正式使用機車前就具備基本知能。

許雅荏也說，研究顯示，未成年無照駕駛有6成是因好奇心初犯、4成則是累犯，累犯者牽涉多面向因素，因此應建立初犯與累犯差異化處遇機制，精準介入及輔導，並推動親子共同參與的互動式道安課程，藉由增加親子對話等降低違規風險。

