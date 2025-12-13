監院：外籍人士交通事故攀升 籲政府地方多面向檢討

監察院今年5月透過6國語言問卷，調查外籍人士交通事故攀升原因，發現駕駛教育訓練不足、考照制度不完善、語言障礙與資訊不足等都是原因，建議行政院督同所屬機關與地方政府，從現行制度、執法、教育、設施等面向，積極檢討。

根據審計部調查，外籍人士在台交通事故死傷人數近年急遽攀升，去年度逾1萬3000人，相比108年的6213人，5年間增幅達1倍以上，所占全國事故比率也由1.36%上升至2.47%，其中以台中、桃園、新北、台南等地外籍移工騎乘普通重型機車與微電車的事故最為嚴重。

監委葉大華申請調查後，監察院交通及採購委員會、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審議已在9日通過調查報告。

葉大華5月透過6國語言問卷，調查外籍人士交通事故攀升原因。她今天發布新聞稿表示，外籍人士交通事故死傷人數比率，遠超過人口成長幅度，經問卷了解後，事故原因包含駕駛教育訓練不足與考照制度不完善、交通法規執行不力與罰則過輕、道路設計與基礎設施不足、駕駛文化與行人安全意識薄弱，以及外籍人士因語言障礙與資訊不足難以適應本地交通環境等。

駕駛教育訓練部分，葉大華說，經問卷調查，近9成外籍人士與移工群體均不知政府有駕訓補助政策，僅約1成參與駕訓，其餘都是未經駕訓班系統性訓練即直接報名參加路考；另外，葉大華表示，台灣雖已簽署「聯合國標誌與號誌公約」，但長期以來未完全依照該公約規定設計交通標誌，導致部分符號語言、色彩與國際慣例不同，造成外籍人士除因語言障礙外，也有理解困難的問題。

對於針對移工交通事故運具微電車管理，葉大華指出，交通部已推動掛牌與責任險制度，但尚未納入駕照考取，實務上因語言隔閡，基層警力也有舉發難度，建議交通部應協調警政署研商相關法規修正與函釋，協助解決第一線員警執法困境。

此外，葉大華說，部分移工所在縣市缺乏大眾運輸，為避免移工自行使用其他運具導致交通事故風險高，交通部建議雇主得提供交通接駁工具以及協助定期檢查，並將相關措施納入「外國人生活照顧服務計畫書」管理，建請勞動部能審慎研議納入。

葉大華認為，為有效降低外籍人士交通事故傷亡風險，行政院應督同所屬機關與地方政府，從現行制度、執法、教育、設施等面向，積極檢討「行人優先交通安全行動綱領」並針對脆弱用路人群體設計政策意見反饋機制，落實外籍人士多元支持措施。