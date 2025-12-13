快訊

長輩看病返家…8分鐘路程「收8張罰單」噴掉近萬元

亂倫謀殺！未婚夫吃母女丼 她懷孕9月被親媽「剖腹取嬰」…孩子爸是繼父

老婆神似長澤雅美！風田首曬長腿辣妻「變兩個人」放閃　網讚有夠美

蕭旭岑請辭公視董監審查委員 國民黨團推許良源遞補

中央社／ 台北13日電

國民黨副主席蕭旭岑原任第8屆公視董監事審查會委員，不過蕭旭岑表達請辭，國民黨團改推舉台灣民間反詐騙協會理事長許良源遞補遺缺，名單8日送交立法院議事處後，已送12日立法院會備查。

財團法人公共電視文化事業基金會第7屆董事、監察人任期於今年5月19日屆滿，行政院函請立法院籌組公視基金會第8屆董事、監察人審查委員會，並請各黨團推薦審查委員人選，比例為國民黨團推薦7人、民進黨團推薦7人、民眾黨團推薦1人。

根據立法院議事處今年初彙整資料，國民黨團推薦馬詠睿、羅國俊、潘祖蔭、吳永乾、廖元豪、陳宜民、蕭旭岑；民進黨團推薦翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌、蔡茂寅；民眾黨團推薦杜聖聰。

不過國民黨團8日發函給立法院議事處，指黨團原推舉的蕭旭岑請辭公視基金會第8屆董事、監察人審查委員會委員，因此推舉許良源遞補。根據資料簡歷，許良源為台灣民間反詐騙協會理事長。

立法院會12日報告事項裡，其中就包含國民黨團所提的公視基金會第8屆董監審查委員異動名單。

國民黨 蕭旭岑

延伸閱讀

批綠只剩抗中牌 蕭旭岑：國民黨抗分化要堅守中華民國憲法

【重磅快評】「一國兩區」先行者蔡英文，民進黨超尷尬

蕭旭岑指「一國兩區說」蔡英文先提出 民進黨：別亂牽拖

一國兩區論述遭綠砲轟 蕭旭岑：蔡英文第一個講 還說不能調整

相關新聞

中研院今開評議會 已順利選出3名院長候選人 將報總統府圈選

中央研究院院長廖俊智任期將於明年6月屆滿，中研院今天召開第25屆評議會第5次會議，會中討論第13任院長候選人案，中研院稍...

歷史上的今天／1968年楊傳廣赴美前籲建體育館 紀政送行

1968年12月13日，亞洲鐵人楊傳廣離開台北飛往美國，離台前，楊傳廣再三表示，希望一人一元興建體育館運動能早日達成。而田徑女將紀政也親自到機場為楊傳廣送行。

學者：事實查核工作耗能 熄燈後估難重啟

事實查核中心面臨關閉危機，國內傳播學者認為，查核是高度耗能的專業工作，若因財務問題任其關門，以後要再重啟恐怕很難，評估政...

Meta擬撤資 台灣事實查核中心恐關門

日經亞洲十二日報導，臉書母公司Meta即將抽銀根，台灣事實查核中心恐怕關門。為了避免與台灣政府有利益衝突，該中心主要仰賴...

中研院評議會12月13日選新院長 送交賴總統圈選

中央研究院院長廖俊智任期明年6月20日屆滿，中研院將於明天舉行評議會會議，就至少4名院長候選人中依法選舉出3人，並呈請總...

跨年輕旅行首選！八里低碳遊程、淡水古蹟漫旅 「閃耀新北1314跨河煙火」雙主場、雙舞台陪你迎接2026

迎接跨年到來，新北市「閃耀新北1314跨河煙火」打造淡水、八里雙主場、雙舞台的跨河慶典，邀請民眾以輕旅行方式走訪八里與淡水地區，白天低碳旅遊探索河岸風光，傍晚參與跨年演唱會，晚上欣賞13分14秒的跨河

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。