學者：事實查核工作耗能 熄燈後估難重啟
事實查核中心面臨關閉危機，國內傳播學者認為，查核是高度耗能的專業工作，若因財務問題任其關門，以後要再重啟恐怕很難，評估政府會出面媒合企業捐資以利後續經營。
台師大傳播所教授胡幼偉指出，台灣政黨政治結構下，許多爭議性訊息本身就與政治高度相關，若由政府主導查核，易引發立場與公正性的質疑，較合理定位仍是民間單位。即便理論上可由媒體共同出資支持，但台灣媒體產業本身經營困難、競爭激烈，要形成穩定的集體支持機制，實務上不容易。
除了資金來源不穩，查核量能本身更是另一道高牆。胡幼偉說，現今資訊流通管道多元，從正式新聞媒體、社群平台、自媒體、YouTuber，到LINE群組流傳的訊息，數量龐大、更新極快。查核並非外界想像只是「打幾通電話、查資料」的文書工作，許多查證必須回到事件現場，涉及交通、住宿、人力與時間成本，是高度耗能的專業工作。
胡幼偉表示，當社會對查核機構抱持「什麼都能查、什麼假訊息都能擋」的期待，一旦實際產出無法符合想像，公信力與捐助意願反而會同步下滑，形成惡性循環。
若未來仍希望重啟或延續事實查核機制，胡幼偉認為，關鍵在於誠實面對資源有限的現實，主動縮小查核戰場，清楚對外說明人力與財力能處理的範圍，例如僅限特定類型新聞、特定資訊來源，而非宣稱全面承擔所有查核責任，否則只會再次陷入期待與能力失衡的困境。
銘傳大學廣電系教授杜聖聰表示，近年如識別詐騙資訊等，事實查核中心確實有做出一些成果，加上如演算法帶來信息繭房的問題，以及各種AI生成、以假亂真影片，都是有機構查核總比沒有好。若因財務問題任其關門，之後要再重啟可能很難。
杜聖聰也提到，部分民眾質疑事實查核中心的立場，覺得多少帶有執政黨色彩，建議執政、在野的力量應在組織內取得一定平衡，對於部分事件立場的呈現會更為客觀。
