聽新聞
0:00 / 0:00

學者：事實查核工作耗能 熄燈後估難重啟

聯合報／ 記者董俞佳許維寧／台北報導

事實查核中心面臨關閉危機，國內傳播學者認為，查核是高度耗能的專業工作，若因財務問題任其關門，以後要再重啟恐怕很難，評估政府會出面媒合企業捐資以利後續經營。

台師大傳播所教授胡幼偉指出，台灣政黨政治結構下，許多爭議性訊息本身就與政治高度相關，若由政府主導查核，易引發立場與公正性的質疑，較合理定位仍是民間單位。即便理論上可由媒體共同出資支持，但台灣媒體產業本身經營困難、競爭激烈，要形成穩定的集體支持機制，實務上不容易。

除了資金來源不穩，查核量能本身更是另一道高牆。胡幼偉說，現今資訊流通管道多元，從正式新聞媒體、社群平台、自媒體YouTuber，到LINE群組流傳的訊息，數量龐大、更新極快。查核並非外界想像只是「打幾通電話、查資料」的文書工作，許多查證必須回到事件現場，涉及交通、住宿、人力與時間成本，是高度耗能的專業工作。

胡幼偉表示，當社會對查核機構抱持「什麼都能查、什麼假訊息都能擋」的期待，一旦實際產出無法符合想像，公信力與捐助意願反而會同步下滑，形成惡性循環。

若未來仍希望重啟或延續事實查核機制，胡幼偉認為，關鍵在於誠實面對資源有限的現實，主動縮小查核戰場，清楚對外說明人力與財力能處理的範圍，例如僅限特定類型新聞、特定資訊來源，而非宣稱全面承擔所有查核責任，否則只會再次陷入期待與能力失衡的困境。

銘傳大學廣電系教授杜聖聰表示，近年如識別詐騙資訊等，事實查核中心確實有做出一些成果，加上如演算法帶來信息繭房的問題，以及各種AI生成、以假亂真影片，都是有機構查核總比沒有好。若因財務問題任其關門，之後要再重啟可能很難。

杜聖聰也提到，部分民眾質疑事實查核中心的立場，覺得多少帶有執政黨色彩，建議執政、在野的力量應在組織內取得一定平衡，對於部分事件立場的呈現會更為客觀。

YouTuber 自媒體 演算法 AI

延伸閱讀

曾瀕臨熄燈 員榮醫療體系入選「健康臺灣深耕計畫」標竿分享醫院

開業不到3年！ 連2年獲米其林肯定「在來碗粿米糕」12／31熄燈 原因曝光

沒捷運惹的禍？家樂福熄燈引爆天母人情緒大爆發

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家 在地網友：連它也沒有了

相關新聞

歷史上的今天／1968年楊傳廣赴美前籲建體育館 紀政送行

1968年12月13日，亞洲鐵人楊傳廣離開台北飛往美國，離台前，楊傳廣再三表示，希望一人一元興建體育館運動能早日達成。而田徑女將紀政也親自到機場為楊傳廣送行。

學者：事實查核工作耗能 熄燈後估難重啟

事實查核中心面臨關閉危機，國內傳播學者認為，查核是高度耗能的專業工作，若因財務問題任其關門，以後要再重啟恐怕很難，評估政...

Meta擬撤資 台灣事實查核中心恐關門

日經亞洲十二日報導，臉書母公司Meta即將抽銀根，台灣事實查核中心恐怕關門。為了避免與台灣政府有利益衝突，該中心主要仰賴...

從工地少爺到美髮師 他拓店重摔用誠信與教育重建事業

「小樹修修」是桃園平鎮首家專為親子設計的沙龍髮廊，年輕老闆羅倫斯從工地少爺走入美髮學徒的世界，從優渥跌入極度匱乏，卻在信仰中重新找到力量。他以「小樹修修」投入創業，曾一路順風，卻在第二家店遭遇人力失衡、信任危機與憂鬱陰影，甚至逼近全面崩解。關鍵的轉捩點，迫使他放下擴張野心，回到誠信與專業培訓的根基，重建團隊與制度。這段逆轉旅程讓他重新摸索出美髮業的另一種走法，但真正能否穩住根基、帶領團隊走到下一階段，他仍在試探與調整的路上。

中研院評議會12月13日選新院長 送交賴總統圈選

中央研究院院長廖俊智任期明年6月20日屆滿，中研院將於明天舉行評議會會議，就至少4名院長候選人中依法選舉出3人，並呈請總...

跨年輕旅行首選！八里低碳遊程、淡水古蹟漫旅 「閃耀新北1314跨河煙火」雙主場、雙舞台陪你迎接2026

迎接跨年到來，新北市「閃耀新北1314跨河煙火」打造淡水、八里雙主場、雙舞台的跨河慶典，邀請民眾以輕旅行方式走訪八里與淡水地區，白天低碳旅遊探索河岸風光，傍晚參與跨年演唱會，晚上欣賞13分14秒的跨河

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。