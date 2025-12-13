聽新聞
Meta擬撤資 台灣事實查核中心恐關門

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
日媒報導，臉書母公司Meta即將抽銀根，台灣事實查核中心恐將關門。記者杜建重／攝影
日媒報導，臉書母公司Meta即將抽銀根，台灣事實查核中心恐將關門。記者杜建重／攝影

日經亞洲十二日報導，臉書母公司Meta即將抽銀根，台灣事實查核中心恐怕關門。為了避免與台灣政府有利益衝突，該中心主要仰賴民間捐款。Meta貢獻該中心今年預算約一半，Google捐款則占三成多。

這筆資金如今前景不明。Meta創辦人祖克柏今年初宣布，將終止Meta與美國事實查核機構的合作。外界咸認為，此舉旨在避免與川普政府發生衝突，因後者視企業介入資訊生態為（言論）審查。

台灣事實查核中心執行長邱家宜指稱，「以目前的情況來看，我們與Meta的合約可能於明年一月到期。當前人工智慧（AI）持續進化，假訊息也變得愈來愈狡猾，若資金中斷，我們的情況將不樂觀」。

根據瑞典哥特堡大學「多元民主中心」統計，截至去年，台灣已連十一年成為全球遭假訊息攻擊最嚴重的目標。而大部分假訊息的源頭在中國，香港則是發動此一攻擊的基地。

台灣事實查核中心每日接獲兩百至三百則，來自社媒使用者的疑似假訊息通報，並按公共利益、傳播速度，以及對社會與個人的危害程度決定查核的優先順序。

除了台灣的國內政治謠傳，也監控在美日與其他和台灣友好的歐洲國家流傳的可疑資訊，一旦確認資訊為假新聞，就通知Meta等合作夥伴，對方也會提供相應資金補償。

台灣事實查核中心由十四位前媒體記者分工合作，但邱家宜坦言，人手依然不足。該中心正與Meta洽談延續資金支持的協議，但尚未獲其給予明確承諾。該中心正呼籲台灣企業界捐款，並透過網路活動籌措資金，但仍不清楚是否能填補Meta撤資後留下的資金缺口。

學者：事實查核工作耗能 熄燈後估難重啟

事實查核中心面臨關閉危機，國內傳播學者認為，查核是高度耗能的專業工作，若因財務問題任其關門，以後要再重啟恐怕很難，評估政...

