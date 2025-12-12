英倫聖誕嘉年華大稻埕登場 英國代表偕孩子點燈揭幕

快訊

中央社／ 台北12日電

首屆「英倫聖誕嘉年華」今天在大稻埕歷史街區登場，英國駐台代表包瓊郁帶著兩個孩子大喊哈利波特中的照明咒「路摸思」，為耶誕樹點燈，也為嘉年華揭幕。

英國在台辦事處、英僑商務協會以及渣打銀行等數家英國企業品牌，於12至28日於台北大稻埕歷史街區舉辦第一屆「英倫聖誕嘉年華」，晚間舉行聖誕樹點燈儀式，外交部歐洲司副司長李秀窈以及台北市議員陳炳甫等出席。

英國駐台代表包瓊郁 （Ruth Bradley-Jones）以中文致詞表示，很高興在駐台任期的第一個聖誕節，就有20多個英國餐飲與居家用品品牌參與這次第一屆英倫聖誕嘉年華，合力把英國聖誕節帶來台北。

到了點燈時刻，包瓊郁帶著兩個孩子拿著魔杖，喊出「哈利波特」（Harry Potter）中的照明咒「路摸思」（Lumos），不僅將耶誕樹點亮，大樓也映照上藍、紅、白的英國國旗色。

英國 大稻埕

