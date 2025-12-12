英倫聖誕嘉年華大稻埕登場 英國代表偕孩子點燈揭幕
首屆「英倫聖誕嘉年華」今天在大稻埕歷史街區登場，英國駐台代表包瓊郁帶著兩個孩子大喊哈利波特中的照明咒「路摸思」，為耶誕樹點燈，也為嘉年華揭幕。
英國在台辦事處、英僑商務協會以及渣打銀行等數家英國企業品牌，於12至28日於台北大稻埕歷史街區舉辦第一屆「英倫聖誕嘉年華」，晚間舉行聖誕樹點燈儀式，外交部歐洲司副司長李秀窈以及台北市議員陳炳甫等出席。
英國駐台代表包瓊郁 （Ruth Bradley-Jones）以中文致詞表示，很高興在駐台任期的第一個聖誕節，就有20多個英國餐飲與居家用品品牌參與這次第一屆英倫聖誕嘉年華，合力把英國聖誕節帶來台北。
到了點燈時刻，包瓊郁帶著兩個孩子拿著魔杖，喊出「哈利波特」（Harry Potter）中的照明咒「路摸思」（Lumos），不僅將耶誕樹點亮，大樓也映照上藍、紅、白的英國國旗色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言