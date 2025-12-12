土耳其代表端宮廷料理款宴 夫人揭最愛這道菜

歲末年終，土耳其駐台代表柯睿今天端上傳統宮廷料理款宴合作夥伴。柯睿表示，土耳其跟台灣同樣以食物連結家庭與節慶，料理匯聚鄂圖曼帝國各地區特色；夫人莎愛德則透露，柯睿最愛的就是「素肉丸」。

駐台北土耳其貿易辦事處代表柯睿（FikretTürkeş）今天在官邸舉辦「土耳其美食饗宴」，代表夫人莎愛德（Saadet Türkeş）以及官邸廚師親自準備多道宮廷料理款待包括土耳其航空等合作夥伴。

柯睿致詞時表示，土耳其是文明搖籃，有考古遺址哥貝克力石陣（Göbekli Tepe），那是最早人類聚落之一，且東南方是美索不達米亞北部邊界、幼發拉底河和底格里斯河的發源地，而鄂圖曼帝國統治範圍廣大，涵蓋了多元族裔和信仰系統。

「只要蘇丹喜歡，相信大家就會叫好」，柯睿進一步指出，宮廷菜顧名思義就是給國王吃的菜餚，不同區域的人民都要端上當地最好的菜餚，包括亞美尼亞人、阿拉伯人、波斯人、亞洲人以及非洲人等，因此土耳其宮廷菜如今成為多元文化綜合體。

土耳其菜傳承自鄂圖曼帝國宮廷菜，也是世界三大菜系之一，融合地中海、巴爾幹、中東、中亞和東歐的元素，因此官邸餐桌上有鷹嘴豆泥等豆類料理、甜菜根沙拉以及燉茄子等，身為無肉不歡的民族，炒牛肉（Et Sote）當然不可少，那是以洋蔥、番茄以及多種香料拌炒的菜餚。

值得注意的是「素肉丸」（Fellah Köftesi），莎愛德受訪時說，這是土耳其傳統美食，也是她和先生的最愛，主要食材是布格麥（bulgur），製作過程非常繁瑣，要揉捏超過一小時才會成形，最後用手指按出一個標誌凹槽，煮熟後淋上番茄大蒜醬、橄欖油等等。

莎愛德接著解釋說，有些食材在台灣比較難取得，今天餐桌上鷹嘴豆泥上的鹽麩木（sumac），就是她自己帶來台灣的。

柯睿受訪時分享，土耳其的熱情好客世界聞名，且如同台灣文化，食物在連結家人情感、宗教慶典扮演重要角色。土耳其的主食也是米飯，雖然烹調方式不同，但台灣人應該吃得慣。

被問及台灣食物，莎愛德表示，非常喜歡水餃和台灣的海鮮，但海參除外。柯睿則打趣地說，妻子是饕客，喜歡嘗試當地美食，「如果皇后喜歡，那國王當然喜歡」。