人權保障論壇 聚焦心理社會障礙觸法者量刑挑戰

中央社／ 台北12日電

國家人權委員會今天與司法院共同舉辦「國民法官制度下之人權保障論壇」，聚焦精神（心理社會）障礙觸法者量刑挑戰。人權會副主委紀惠容表示，司法透明度已提升，但盼司法程序上能提供心理社會障礙者更多友善支持，朝實質正義更邁進一步。

人權會今天與司法院共同舉辦「國民法官制度下之人權保障論壇」，邀集司法實務、精神醫療、法律學界及人權團體等跨領域專家報告及與談，共同探討國民法官制度施行後，心理社會障礙觸法者在量刑與程序保障上所面臨的挑戰，議題觸及心理社會障礙觸法者的人權保障、心理社會障礙觸法者在國民法官制度下的實務與挑戰等。

人權會透過新聞稿指出，紀惠容在開幕致詞時表示，國民法官制度上路2年多，讓民眾直接參與重大刑案的審判，提升司法透明度，也讓司法更貼近社會的常識、情感與價值，只是，當案件涉及心理社會障礙的被告時，國民法官、職業法官、檢察官、辯護律師，都感受到前所未有的挑戰。

紀惠容說，要理解一個人的心理狀態、障礙處境、疾病樣態或責任能力，從來不是單靠法律就能完成的，而是需要法律、醫療、社會支持與人權觀點的多方合作，心理社會障礙者在司法程序中也面臨資訊取得不足、協助不夠等弱勢景況，若能透過更完善程序保障、可理解的溝通方式，以及更友善的支持服務，將是朝「實質正義」更邁進一步。

人權會委員王幼玲閉幕致詞時則說，唯有讓國民法官真正理解心理社會障礙觸法者行為背後的社會處境與障礙因素、建基於理解的量刑決定，才有可能真實反映所謂的「國民正當法律感情」與「公平正義」，期盼今天的論壇是個起點，讓對話與修正持續進行，打造一條更值得信賴、貼近人性的司法道路。

國民法官 司法院 人權

