近30名菲律賓產官人士來台 強化智慧港務合作

台菲智慧港務論壇11日落幕，有近30名菲律賓官方及產業人士來台與會，外交部政次陳明祺款宴時表示，高雄港與蘇比克灣港於智慧化發展具高度潛力，未來合作可望創造互利共榮成果。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部於9日至11日舉辦「2025台菲智慧港務論壇」，邀請菲律賓蘇比克灣管理局（SBMA）、菲律賓港務局（PPA）、北伊羅戈省政府（Ilocos Norte），以及菲國媒體與觀光協會代表等近30名官方與產業人士來台，與台灣政府部會及港務、觀光與航運產業代表交流。

外交部說明，這次論壇吸引近百位台菲官方與產業代表參加，聚焦智慧城市、永續觀光、海事科技與智慧港口等重要議題，期藉由雙邊經驗分享與政策對話，強化台菲在智慧港務與海洋城市發展的合作，同時為推動「台菲經濟走廊」奠定更堅實的基礎。

外交部政務次長陳明祺於9日於迎賓晚宴表示，菲律賓是台灣的重要合作夥伴，雙方在民主、自由與區域和平上共同承擔責任。美、日、菲三方於去年宣布的「呂宋經濟走廊」展現推動菲國關鍵基礎建設的決心，而台灣也以「總合外交」理念啟動「台菲經濟走廊」，期與理念相近國家攜手深化合作。

陳明祺強調，高雄港與蘇比克灣港於智慧化發展具高度潛力，未來雙方在智慧港務及科技領域的合作可望創造互利共榮成果。

外交部國經司長連玉蘋在10日論壇開幕致詞表示，台菲不僅地理相近、共享民主價值，雙方經濟也具高度互補性。蘇比克灣則因聚集眾多台商，已成為台菲產業合作的重要樞紐。

此外，外交部提到，第9屆「台菲部長級聯合科技委員會」於8日在台北舉行，由國科會主委吳誠文與菲律賓科技部部長索里頓（Renato U. Solidum Jr.）共同主持，邀集台菲兩國專家學者，就雙邊合作研究計畫進行成果簡報。會後由駐菲律賓代表周民淦與菲律賓駐台代表彭科蓉（Corazon A. Padiernos）共同簽署會議紀錄。

外交部說明，這次會議聚焦雙邊科研合作包括「火山、海洋、颱風暨地震」、「醫療、農業與人才培訓計畫」及「台菲雙邊研究計畫」等，並共同規劃2026年度的研究領域與合作方向。