快訊

修法、總預算釀衝突 朝野對立升溫！賴總統下周一邀三院院長國政茶敘

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名它：未來最快樂

藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

近30名菲律賓產官人士來台 強化智慧港務合作

中央社／ 台北12日電
外交部於9日至11日舉辦「2025台菲智慧港務論壇」，外交部政務次長陳明祺於9日於迎賓晚宴表示，菲律賓是台灣的重要合作夥伴。圖／中央社（外交部提供）
外交部於9日至11日舉辦「2025台菲智慧港務論壇」，外交部政務次長陳明祺於9日於迎賓晚宴表示，菲律賓是台灣的重要合作夥伴。圖／中央社（外交部提供）

台菲智慧港務論壇11日落幕，有近30名菲律賓官方及產業人士來台與會，外交部政次陳明祺款宴時表示，高雄港與蘇比克灣港於智慧化發展具高度潛力，未來合作可望創造互利共榮成果。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部於9日至11日舉辦「2025台菲智慧港務論壇」，邀請菲律賓蘇比克灣管理局（SBMA）、菲律賓港務局（PPA）、北伊羅戈省政府（Ilocos Norte），以及菲國媒體與觀光協會代表等近30名官方與產業人士來台，與台灣政府部會及港務、觀光與航運產業代表交流。

外交部說明，這次論壇吸引近百位台菲官方與產業代表參加，聚焦智慧城市、永續觀光、海事科技與智慧港口等重要議題，期藉由雙邊經驗分享與政策對話，強化台菲在智慧港務與海洋城市發展的合作，同時為推動「台菲經濟走廊」奠定更堅實的基礎。

外交部政務次長陳明祺於9日於迎賓晚宴表示，菲律賓是台灣的重要合作夥伴，雙方在民主、自由與區域和平上共同承擔責任。美、日、菲三方於去年宣布的「呂宋經濟走廊」展現推動菲國關鍵基礎建設的決心，而台灣也以「總合外交」理念啟動「台菲經濟走廊」，期與理念相近國家攜手深化合作。

陳明祺強調，高雄港與蘇比克灣港於智慧化發展具高度潛力，未來雙方在智慧港務及科技領域的合作可望創造互利共榮成果。

外交部國經司長連玉蘋在10日論壇開幕致詞表示，台菲不僅地理相近、共享民主價值，雙方經濟也具高度互補性。蘇比克灣則因聚集眾多台商，已成為台菲產業合作的重要樞紐。

此外，外交部提到，第9屆「台菲部長級聯合科技委員會」於8日在台北舉行，由國科會主委吳誠文與菲律賓科技部部長索里頓（Renato U. Solidum Jr.）共同主持，邀集台菲兩國專家學者，就雙邊合作研究計畫進行成果簡報。會後由駐菲律賓代表周民淦與菲律賓駐台代表彭科蓉（Corazon A. Padiernos）共同簽署會議紀錄。

外交部說明，這次會議聚焦雙邊科研合作包括「火山、海洋、颱風暨地震」、「醫療、農業與人才培訓計畫」及「台菲雙邊研究計畫」等，並共同規劃2026年度的研究領域與合作方向。

外交部於9日至11日舉辦「2025台菲智慧港務論壇」，外交部國經司長連玉蘋（前排左3）10日出席論壇並與來賓合影。圖／中央社（外交部提供）
外交部於9日至11日舉辦「2025台菲智慧港務論壇」，外交部國經司長連玉蘋（前排左3）10日出席論壇並與來賓合影。圖／中央社（外交部提供）

外交部 菲律賓

延伸閱讀

陸新任駐菲大使井泉向小馬可仕遞交國書 盼雙邊關係重回健康軌道

【重磅快評】嗆聲全面檢視台韓關係 外交部啃到硬骨頭

吳志中密訪以色列？ 外交部重申：台以共享民主價值

【重磅快評】制裁南韓？綠委有考慮陳其邁的感受嗎？

相關新聞

從工地少爺到美髮師 他拓店重摔用誠信與教育重建事業

「小樹修修」是桃園平鎮首家專為親子設計的沙龍髮廊，年輕老闆羅倫斯從工地少爺走入美髮學徒的世界，從優渥跌入極度匱乏，卻在信仰中重新找到力量。他以「小樹修修」投入創業，曾一路順風，卻在第二家店遭遇人力失衡、信任危機與憂鬱陰影，甚至逼近全面崩解。關鍵的轉捩點，迫使他放下擴張野心，回到誠信與專業培訓的根基，重建團隊與制度。這段逆轉旅程讓他重新摸索出美髮業的另一種走法，但真正能否穩住根基、帶領團隊走到下一階段，他仍在試探與調整的路上。

中研院評議會12月13日選新院長 送交賴總統圈選

中央研究院院長廖俊智任期明年6月20日屆滿，中研院將於明天舉行評議會會議，就至少4名院長候選人中依法選舉出3人，並呈請總...

歷史上的今天／1954年響應建艦復仇 三輪車夫捐出所得

1954年12月12日，台北市峨眉街國際戲院對面三輪車公會第二支部第十一小組全體三輪車夫共60人，為響應建艦復仇運動，義拉一天，以其一日全部所得526元4角，捐獻作為建艦費，此小組並推代表陳天民、謝榮輝、洪以滔、林祺祥等將此款送交聯合報代轉。

跨年輕旅行首選！八里低碳遊程、淡水古蹟漫旅 「閃耀新北1314跨河煙火」雙主場、雙舞台陪你迎接2026

迎接跨年到來，新北市「閃耀新北1314跨河煙火」打造淡水、八里雙主場、雙舞台的跨河慶典，邀請民眾以輕旅行方式走訪八里與淡水地區，白天低碳旅遊探索河岸風光，傍晚參與跨年演唱會，晚上欣賞13分14秒的跨河

張惇涵：反毒策略正確 毒品人口數呈下降趨勢

新世代反毒策略行動綱領已邁入第3期，行政院秘書長張惇涵今天說，施用毒品人口數及新生毒品人口數呈現逐年下降趨勢，顯示反毒策...

有賴更多社群力量 亞洲民主人權獎得主：建構與民同在論述應處政府壓力

今年亞洲民主人權獎得主「印尼法律援助與人權協會」主席伊布拉尼今天表示，應處來自政府的壓力必須強調論述技巧，要建構「與人民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。