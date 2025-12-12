馬祖母語研究者陳高志辭世 文化部將頒贈旌揚狀

快訊

中央社／ 台北12日電
馬祖母語研究者陳高志11日辭世，享壽74歲。陳高志畢生奉獻馬祖語的推行及保護工作，文化部將頒發旌揚狀予以表揚。圖／中央社（連江縣政府提供）
馬祖母語研究者陳高志11日辭世，享壽74歲。陳高志畢生奉獻馬祖語的推行及保護工作，文化部將頒發旌揚狀予以表揚。圖／中央社（連江縣政府提供）

馬祖母語研究者陳高志11日辭世，享壽74歲。文化部長李遠聞訊深切悼念並表示，陳高志畢生奉獻馬祖語的推行及保護工作，文化部將頒發旌揚狀予以表揚。

根據文化部今天發布新聞稿，陳高志1952年出生於馬祖南竿復興村，大學畢業後曾返鄉任教於敬恆國中及馬祖高中，1988年轉任台北市立內湖高工。2002年獲得國立台灣大學文學博士學位，除了鑽研馬祖方言文字以外，也在台灣大學及世新大學中文系擔任兼任助理教授。

新聞稿指出，陳高志曾於1983年結合地區教師群為連江縣編撰第一本鄉土教材「吾愛馬祖」；1999年以「馬祖方言的過去現在與未來」專文發表於第1屆馬祖歷史國際學術討論會上，間接促成地方政府編撰國小母語教材「福州語」的決策。

陳高志2008年出版「馬祖俗諺析論」兩冊，深受閩東方言區的民眾重視；近年參與連江縣政府「馬祖語辭典」編撰，以及文化部「馬祖語料及語音庫」建置工作，2010年獲教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」表揚。

此外，陳高志為連江縣音樂劇品牌「馬祖心情記事」所創作「彼岸花開時」、「相約十五暝」等歌詞，2022年獲得第33屆傳藝金曲獎最佳作詞獎入圍。

馬祖 文化部

