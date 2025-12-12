強化消防人員健康照護 內政部、國防部簽署MOU
為強化消防人員健康照護體系，內政部消防署今天與國防部軍醫局簽署備忘錄（MOU），盼藉由軍醫體系的專業促進消防人員健康，透過早期診斷、提供消防專屬健檢優惠方案等，提升健康預防量能，落實「醫防合一」。
消防署今天與軍醫局簽署「各級消防機關與國防部軍醫局促進消防人員職業健康合作備忘錄」，內政部長劉世芳、國防部軍醫局長蔡建松、國防醫學大學校長林致源、三軍總醫院院長蔡宜廷等皆出席見證。
內政部透過新聞稿指出，劉世芳表示，雙方簽署合作備忘錄讓跨部會合作邁向新階段，將軍醫體系專業納入消防人員健康促進工作，合作範疇涵蓋健康促進、早期診斷、治療及健康照護服務，以及消防專屬健檢方案、心理諮商與轉介機制等，再透過健康資料庫建置，協助後續政策研擬及防治建議，提升整體消防健康保障服務。
劉世芳說明，消防人員長期承擔高風險救災任務，健康風險與工作壓力較一般職種更為顯著，為回應消防健康需求，國軍醫院將比照官兵提供就醫優惠，並針對消防職類推出自費健檢優惠方案。此外，國防醫學大學也將協助消防署分析消防員常見就醫用藥及心理健康資料，為後續政策提供重要依據。
內政部指出，期盼透過軍醫專業與消防健康管理的結合，提升健康預防量能，落實「醫防合一」公共衛生策略，中央未來也將持續協調各機關資源，推動制度化健康照護，協助消防人員「安心執勤、健康返家」。
