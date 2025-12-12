強化消防人員健康照護 內政部、國防部簽署MOU

「小樹修修」是桃園平鎮首家專為親子設計的沙龍髮廊，年輕老闆羅倫斯從工地少爺走入美髮學徒的世界，從優渥跌入極度匱乏，卻在信仰中重新找到力量。他以「小樹修修」投入創業，曾一路順風，卻在第二家店遭遇人力失衡、信任危機與憂鬱陰影，甚至逼近全面崩解。關鍵的轉捩點，迫使他放下擴張野心，回到誠信與專業培訓的根基，重建團隊與制度。這段逆轉旅程讓他重新摸索出美髮業的另一種走法，但真正能否穩住根基、帶領團隊走到下一階段，他仍在試探與調整的路上。

