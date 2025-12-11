張惇涵：反毒策略正確 毒品人口數呈下降趨勢

新世代反毒策略行動綱領已邁入第3期，行政院秘書長張惇涵今天說，施用毒品人口數及新生毒品人口數呈現逐年下降趨勢，顯示反毒策略走在正確道路上；根據最新統計，各級毒品施用初犯人數從民國106年1萬4017人，降至去年的8909人。

張惇涵今天主持「行政院毒品防制會報第38次會議」，行政院會後透過新聞稿表示，張惇涵會中指出，行政院自106年提出「新世代反毒策略行動綱領」，迄今邁入第3期，根據數據，施用毒品人口數、新生毒品人口數呈現逐年下降趨勢，顯示國家反毒策略走在正確的道路。

張惇涵說，未來除持續深化既有成果，也須持續透過跨部門、跨領域合作，中央與地方協力、政府與民間共同投入，使反毒政策朝向「從源頭阻斷毒品供需、減少毒品危害、穩定復歸、抑制再犯」的總目標前進。

根據法務部最新資料，各級毒品施用人數自106年起的6萬285人，降低至113年的4萬2893人，今年1月至9月則為3萬6166人，整體呈下降趨勢；另外，各級毒品施用初犯人口部分，106年為1萬4017人，113年降至8909人，減少36.4%，今年1月至9月則為6181人。

對於近年依托咪酯類等新興毒品及大麻危害快速上升，張惇涵會中表示，台高檢署應交叉分析相關數據，法務部則要相關緝毒機關加強監測與列管，加快列管時程，也請行政院政務委員林明昕協助督導。

電子煙與煙彈已成為新興毒品主要載體，張惇涵則說，行政院針對「菸害防制法」修法的法制審議作業已到一定段落，將擇期儘速啟動相關修法程序，也請教育部及衛福部持續推動分齡、分眾的反毒教育，積極提升青少年識毒能力。

張惇涵也提到，少年涉毒問題日益嚴峻，請台高檢署加強整合6大緝毒系統，持續掃蕩校園、校園周邊與社區藥頭，尤其是販毒組織利用少年販毒的「成少共犯」犯罪模式，務必加強查緝、嚴格打擊。

對於毒品來源以境外走私為主一事，張惇涵要求，緝毒機關針對先驅原料、種子及電子煙偽裝毒品等，應強化邊境查緝與跨國合作，而網路購物平台也存在許多販毒案例，請林明昕邀集數發部、法務部及台高檢署等緝毒機關，研議提升網路購物平台的查緝量能，務必督促平台業者的管理責任，配合政府防堵販毒破口。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885