國產材自給率不到3% 林保署拚2028年達5%

農業部林業及自然保育署近年積極推廣國產材走入生活各領域，目前自給率不到3%。林保署長林華慶今天表示，國產材可創造更多碳匯效益，將擴大應用層面，期盼2028年自給率達5%。

2025台北國際建築建材暨產品展今天至14日在南港展覽館1館舉行，林保署第9度以國家館「國產材台灣館」參展，今年主題名為「森產」，以「循環、碳匯、建築的在地材料行動」為策展核心，呈現國產木竹材從森林培育、建材應用到碳貯存的永續循環。

林華慶接受媒體聯訪表示，木材或竹材在生產過程中幾乎不耗能量，建築或綜合資材中，木材與竹材對環境最友善，進口的木材也有綠色產品，但都要越洋來台灣，運輸時製造了非常大的碳含量，台灣位處亞熱帶與熱帶交界，很適合木材生產，只要把天然林保護好，其中一部分可做為永續生產的人工林。

林華慶說，政府2017年開始，就希望逐步提升台灣的木材與竹材自給率，目前仍偏低，不到3%，過去1年積極邀廠商以國產材進軍辦公家具市場，希望公家機關或企業汰換辦公桌椅時，可優先考慮以國產材製造產品，並繼續推廣學校採用國產材製作的課桌椅，今年6月起更藉由國產材課桌椅獎勵木料措施，至11月底已有近8000套國產材課桌椅進入校園。

林華慶提到，不少進口木材來自熱帶國家的天然林，而天然林是許多珍貴野生動物的棲地，從負責任的地球公民角度，他希望國人能多使用台灣人工林生產的木材，減少進口需求。

林華慶說，國產材的產品可經由QR CODE溯源，知道來自台灣哪個林區，並都有標示二氧化碳儲存量，是非常好的環境教育與食農教育。

林華慶表示，為提升國產材自給率，近幾年積極推動從伐採、生產到加工的林業機械補助、培育林業人才與工班，另經由國有林驗證，讓林木生產及利用的過程，兼顧生態永續及照顧在地住民的需求。

圓山大飯店董事長葉菊蘭出席「國產材台灣館」開幕典禮，她說，未來圓山飯店會以實際行動支持優良國產材的推廣。

三弘木業生產學校課桌椅，經理朱哲毅說，因台灣木材自給率低，價格大約是進口的近2倍，現在學校多數的課桌椅使用進口材，但進口材在出口前要用藥劑做防蟲、防腐處理，比不上國產材在使用上較能讓人安心。