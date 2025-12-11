台菲簽署畜產研究MOU 合作生殖技術、品種登錄
農業部今天表示，台灣與菲律賓昨天簽署「畜產研究夥伴合作瞭解備忘錄」，先就家畜生殖技術、品種登錄、遺傳等領域合作。
農業部發布新聞稿，台灣與菲律賓將整合資源與人才投入畜產研究合作，為畜牧產業奠定穩固及長遠發展的基礎。
農業部表示，這次備忘錄由駐菲律賓代表周民淦與菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處代表彭科蓉（Corazon Avecilla-Padiernos）簽署，台菲多名官員見證。
農業部並表示，未來台菲將結合農業與科技跨部門合作，先就家畜生殖技術、品種登錄系統、異地遺傳資源保存及遺傳改進系統等領域合作，後續再共同研議擴大至其他領域。
農業部指出，台菲同為海島國家，皆面臨氣候變遷、極端氣候與跨境動物疫病的壓力。畜產業肩負糧食安全、動物福利與環境永續的重責，透過跨國合作與技術分享，雙方可在品種改良、疾病防治、畜牧產業升級及循環農業技術方面，透過雙邊工作坊、技術訓練與短期研究交流，加強推動雙邊合作，共創畜牧產業永續發展。
