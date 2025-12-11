台菲簽署畜產研究MOU 合作生殖技術、品種登錄

國民黨立委王鴻薇昨日爆料，一家名為「福麥國際室內裝修公司」竟以5.9億元得標國防部的「RDX海掃更」炸藥採購案，質疑是小吃店進口快篩劑翻版嗎？國防部長顧立雄表示，只要代理商有資格，能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，經國防部查證屬實，就可以代理進口。而福麥公司5年前曾捲入「借牌」風波，連同市府工務局公務員及投標商等4人涉偽造文書等，遭檢方起訴，因罪證不足，一、二審均無罪。 判決指出，台南市府工務局楊姓幫工程司經辦台南市安平區及南區工程小額採購案，並自2014年起至2016年7月底止，逕洽陳姓男子經營的工程行施作水萍塭公園多項設施裝修工程。而陳向福麥公司時任李姓女負責人及另家營造公司葉姓負責人授權同意，出具其統一發票戳章或手寫估價單，陳再以發票金額5%營業稅及2.5%營利事業所得稅金額補貼予李女、葉2人，作為出借公司名義及開立不實發票代價。李女於偵查、審理時均坦承「借牌」，並證稱他（陳）用我們的名義承攬工程，以後如果出事，我們要負責，「這件事我是理解，我也願意承擔。」

2025-12-11 12:01