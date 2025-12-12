快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

跨年輕旅行首選！八里低碳遊程、淡水古蹟漫旅 「閃耀新北1314跨河煙火」雙主場、雙舞台陪你迎接2026

文／ 新北市政府文化局 提供

「閃耀新北1314跨河煙火」打造淡水、八里雙主場、雙舞台的跨河慶典，邀請民眾以漫遊方式走訪八里與淡水地區。 圖／新北市政府文化局提供
「閃耀新北1314跨河煙火」打造淡水、八里雙主場、雙舞台的跨河慶典，邀請民眾以漫遊方式走訪八里與淡水地區。 圖／新北市政府文化局提供

迎接跨年到來，新北市「閃耀新北1314跨河煙火」打造淡水、八里雙主場、雙舞台的跨河慶典，邀請民眾以輕旅行方式走訪八里與淡水地區，白天低碳旅遊探索河岸風光，傍晚參與跨年演唱會，晚上欣賞13分14秒的跨河煙火，一次體驗新北河岸最浪漫的跨年行程。

新北市文化局指出，位於八里的十三行博物館推出「八里好行」線上地圖，由在地館員手繪，以最熟悉八里的視角帶領民眾深度漫遊。路線涵蓋親子遊憩、攝影秘境、文史探訪、單車路線、寵物友善空間與輕鬆步道等多種選擇，並串聯Google地圖一鍵導航，方便民眾以步行、單車或渡船的低碳方式探索八里之美。

十三行博物館特別推薦以「十三漫遊－零碳輕旅」作為跨年前的暖身遊程。 圖／新北市政府文化局提供
十三行博物館特別推薦以「十三漫遊－零碳輕旅」作為跨年前的暖身遊程。 圖／新北市政府文化局提供

十三行博物館特別推薦以「十三漫遊－零碳輕旅」作為跨年前的暖身遊程，從左岸自行車道出發，途經米倉無限公園、八里渡船頭、生態豐富的挖子尾自然保留區，並享有渡輪與單車租借9折優惠，是結合自然、生態與永續旅行的最佳選擇。此外，遊客持十三行博物館當月門票，還能解鎖「十三門票吃喝加碼」超值活動，超過百家特約店家的餐飲、購物與住宿優惠，包括八里福朋喜來登、將捷金鬱金香及福容大飯店淡水漁人碼頭店等，適合安排兩天一夜的小旅行。

淡水有豐富歷史與文化景點，適合在跨年前後漫步欣賞。 圖／新北市政府文化局提供
淡水有豐富歷史與文化景點，適合在跨年前後漫步欣賞。 圖／新北市政府文化局提供

淡水地區同樣擁有豐富歷史與文化景點，適合在跨年前後漫步欣賞河岸風光，來趟穿梭古今的古蹟巡禮。從淡水老街開始，一路串連紅毛城、小白宮、滬尾礮臺、淡水海關碼頭、小白宮和木下靜涯舊居等古蹟建築，民眾可在午後沿著河岸慢行，欣賞夕陽、享受輕鬆氛圍，為跨年夜的演出與煙火行程暖身。

民眾可在午後來趟穿梭古今的古蹟巡禮，為跨年夜的演出與煙火行程暖身。 圖／新北市政府文化局提供
民眾可在午後來趟穿梭古今的古蹟巡禮，為跨年夜的演出與煙火行程暖身。 圖／新北市政府文化局提供

今年「閃耀新北1314跨河煙火」以淡江大橋為主軸，打造淡水、八里雙舞台跨河演出，12月31日下午4時30分起在淡水漁人碼頭以及八里永續環境教育中心前廣場舞台熱力開唱。八里舞台由動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、babyMINT、賴晏駒、梁舒涵&Dylan、PALLAS 帕拉斯、以莉·高露 Ilid·Kaolo、全球大勢新興韓國女團Baby DONT Cry等卡司輪番登台，壓軸為演唱《進擊的巨人》片尾曲的日本創作歌手樋口愛。淡水舞台則有Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、小男孩樂團、蕭煌奇、李炳輝，壓軸卡司為韓國人氣天后HWASA，以最強韓流魅力陪伴觀眾迎接新年。

新北市文化局表示，淡水與八里擁有豐富的自然、文化與觀光資源，今年跨年以雙主場的跨河演出串聯，民眾可透過「八里好行」或淡水古蹟行程，搭配跨年舞台與煙火活動，規劃屬於自己的跨年小旅行，邀請全台旅客在河岸最浪漫的風景中迎接2026。更多活動資訊可至「閃耀新北1314跨河煙火」官網(https://news.ebc.net.tw/event/ntpcny2026)查詢。

