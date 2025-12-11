奧運金牌林郁婷的書法小老師 11歲蔡婷而「拿了毛筆就不會緊張」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「台灣2025代表字大選」票選結果揭曉，貫穿一整年的大罷免，讓「罷」字獲選為今年的年度代表字，巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷（右）在揮毫嘉賓蔡婷而（左）協助下一同寫下代表字。記者陳宛茜／攝影
台灣2025代表字大選公布記者會上，11歲的蔡婷而當起「小老師」，握著巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌林郁婷的手，用毛筆寫出年度代表字「罷」。相較於奧運金牌選手征戰拳擊場多年，蔡婷而只是個台中市大雅國小五年級學生。但她毫不怯場、面對鏡頭從從容容，還不時綻放笑顏。問她怎麼一點都不緊張？她說一開始很緊張，但是「 拿了毛筆就不會緊張」，毛筆就是她的定心丸。

蔡婷而是因為參加聯合報教育事業部舉辦的「2025好讀三國書法比賽」獲得優選，因而受邀擔任台灣代表字的書寫者。幼兒園中班開始學習書法的她，迄今已有七年的書法功力，今年還跟姐姐和哥哥蔡善宇、蔡宗諺，三姊弟合拍台中市大墩盃書法比賽的推廣影片。蔡婷而在影片中表示，寫書法是想把那個字「寫得讓人家喜歡」，小小年紀已擁有自己的美學觀。

蔡媽媽李心怡表示，蔡家三個小孩都是幼兒園中班便開始學書法，希望讓他們「心能靜下來讀書」。三個孩子每天放學回家不看電視、不玩手機與平板，而是一起練字。她還為孩子設計了特殊的書法活動—在市場擺攤賣春聯。蔡婷而從學習書法的第一年開始，每年春節都會在大雅市場擺攤賣自己手寫的春聯，一擺就是十天。

李心怡表示，蔡家的「過年擺攤賣春聯」從租攤位到寫字、包春聯，都是三姊弟自己動手。此一活動除了凝聚家庭的向心力，還能讓他們走入人群、面對社會上形形色色的人。

這就說明了蔡婷而為什麼面對鏡頭毫不怯場，第一次用毛筆寫「罷」字，就能寫得龍飛鳳舞、毫無失誤。因為她擺攤賣春聯時，經常得接受顧客點菜，「客製化」寫出顧客要的字。她透露，第一次擺攤時很緊張，應客人要求題字時還寫錯字；但擺攤七年下來，已經練就即興寫字的好功力。「罷」字對她來說雖然「筆畫有點多」，但只要一拿起毛筆「我就不會緊張」。

一起寫完毛筆字後，林郁婷告訴蔡婷而，如果你想學拳擊，「我會握著你的手打沙袋」。蔡婷而會想學嗎？她笑著表示「應該不會」，原因是「怕痛」。問她將來想做什麼？她語氣堅定：書法家和建築師。

蔡家三兄妹每年春節都會在大雅市場擺攤賣自己手寫的春聯。圖／李心怡提供
春聯 緊張 巴黎奧運

