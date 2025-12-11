奧運金牌林郁婷的書法小老師 11歲蔡婷而「拿了毛筆就不會緊張」

台灣2025代表字大選公布記者會上，11歲的蔡婷而當起「小老師」，握著巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌林郁婷的手，用毛筆寫出年度代表字「罷」。相較於奧運金牌選手征戰拳擊場多年，蔡婷而只是個台中市大雅國小五年級學生。但她毫不怯場、面對鏡頭從從容容，還不時綻放笑顏。問她怎麼一點都不緊張？她說一開始很緊張，但是「 拿了毛筆就不會緊張」，毛筆就是她的定心丸。

蔡婷而是因為參加聯合報教育事業部舉辦的「2025好讀三國書法比賽」獲得優選，因而受邀擔任台灣代表字的書寫者。幼兒園中班開始學習書法的她，迄今已有七年的書法功力，今年還跟姐姐和哥哥蔡善宇、蔡宗諺，三姊弟合拍台中市大墩盃書法比賽的推廣影片。蔡婷而在影片中表示，寫書法是想把那個字「寫得讓人家喜歡」，小小年紀已擁有自己的美學觀。

蔡媽媽李心怡表示，蔡家三個小孩都是幼兒園中班便開始學書法，希望讓他們「心能靜下來讀書」。三個孩子每天放學回家不看電視、不玩手機與平板，而是一起練字。她還為孩子設計了特殊的書法活動—在市場擺攤賣春聯。蔡婷而從學習書法的第一年開始，每年春節都會在大雅市場擺攤賣自己手寫的春聯，一擺就是十天。

李心怡表示，蔡家的「過年擺攤賣春聯」從租攤位到寫字、包春聯，都是三姊弟自己動手。此一活動除了凝聚家庭的向心力，還能讓他們走入人群、面對社會上形形色色的人。

這就說明了蔡婷而為什麼面對鏡頭毫不怯場，第一次用毛筆寫「罷」字，就能寫得龍飛鳳舞、毫無失誤。因為她擺攤賣春聯時，經常得接受顧客點菜，「客製化」寫出顧客要的字。她透露，第一次擺攤時很緊張，應客人要求題字時還寫錯字；但擺攤七年下來，已經練就即興寫字的好功力。「罷」字對她來說雖然「筆畫有點多」，但只要一拿起毛筆「我就不會緊張」。