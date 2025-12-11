聽新聞
台中總預算二讀砍6億 桃園統刪3億仍創新高 苗縣缺口逾5億

聯合報／ 記者陳敬丰陳俊智范榮達余采瀅／連線報導

台中市議會昨完成明年度總預算二讀，幾乎拍板，決議刪6億，歲出另凍結6億7220萬元；審查焦點集中在文山焚化廠重建案，朝野協商附帶決議，須完成環境影響差異分析才可動工，紓解垃圾危機。

中市府先前送出總預算案，歲入1836.67億元、歲出1980.05億元，差短143.38億元將以舉債彌補，昨完成二讀，今天三讀會依規不能更改數字，已近拍板。

民進黨多位議員質疑，文山焚化廠砸逾94億元重建，新爐規格由「三爐各300公噸」改為「兩爐各450公噸」，市府至今未做環差，年底卻要開工？國民黨議員劉士州則強調垃圾與廚餘量節節攀升，重建工程愈早愈好，環差該做但不能拖垮重建進度。

市長盧秀燕回應，年底施工僅屬先期工程，包含拆舊爐與臨時設施搭建，不涉及新爐建置。環保局長吳盛忠表示，環差將由得標廠商負責，新技術汙染更低。

桃園市議會昨完成明年度總預算審查，歲出以1777.4億元通過，遭刪3億元，歲入維持1660.4億元。一讀後曾有文化、工務、警察、經發、衛生等局處共46筆、20.79億元預算遭擱置，要求市府補充用途細節，後全數恢復；市長張善政表示市府會自行調整、盡量降低影響。

苗栗縣議會昨完成二、三讀審查，歲出小刪1350萬元，維持約301.99億元。縣府指出，由於多項中央補助款未核定，明年度計畫缺口逾5億元，將先以墊付款辦理，後續再編列追加預算。

台中市政府昨宣布青年就業補助全面加碼，「青年就業獎勵金」調整後，符合資格者最快三階段可領到最高4萬3千元。勞工局指出，29歲以下、設籍台中市、經市府就服站推介就業者，只要連續就業滿1個月、3個月、6個月，即可依序申請5000元、8000元與1萬2000元，另弱勢或有學貸者可再加碼。9月起因應特別條例，額外最高加給3000元；新增「職能提升獎勵金」，完成15小時以上職訓或在職訓練者，可申請最高8000元。

桃園公布婦幼福利再升級，包括孕婦百日咳疫苗補助1800元延續，並新增RSV疫苗補助：第一胎1800元、第二胎4000元、第三胎以上全額補助。幼兒照顧方面，雙胞胎送準公托比照公托收費，每月負擔3000元，第三胎以上全額補助。

