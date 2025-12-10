歷經戰爭 烏克蘭諾貝爾和平獎得主：停止抵抗不會帶來真正和平

國家人權委員會說，諾貝爾和平獎得主、烏克蘭人權組織「公民自由中心」主席馬特維丘克受邀發表視訊專題演講時說，停止抵抗不會帶來真正和平，自由民主社會不能只當「民主消費者」，而應及早與各國公民社會建立連結，為可能威脅作準備。

國家人權委員會今天透過新聞稿表示，8日舉辦「2025年世界人權日視訊專題講座─戰爭罪行調查與國際正義倡議：烏克蘭公民社會的經驗與啟示」，邀請2022年諾貝爾和平獎得主、烏克蘭公民自由中心主席馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）以視訊發表專題演講，並與烏克蘭自由民主聯盟對談，從第一線經驗探討戰爭威脅下的人權保障與民主防衛。

人權會副主委紀惠容致詞指出，台灣曾歷經威權統治與戒嚴，如今仍面對境外敵對勢力與資訊戰威脅，更能體會烏克蘭人民在戰爭中捍衛國家與自由的處境。

馬特維丘克演講指出，烏克蘭公民自由中心自2014年以來持續記錄俄羅斯戰爭罪行與人權侵害，至今已蒐集逾9.1萬件個案，涵蓋攻擊平民設施以及酷刑、強迫失蹤及強制帶走孩童等行為，現行國際秩序與安全機制難以有效阻止侵略，在「法律失靈」情境下，更需依靠系統性記錄與倡議維護人的尊嚴，讓世界看見戰爭對平民生活的破壞。

馬特維丘克並以「恐懼與勇氣」、「挑釁的迷思」與「記錄的力量」3面向，強調停止抵抗不會帶來真正和平，「占領只是另一種形式的戰爭」，自由民主社會不能只當「民主消費者」，而應及早與各國公民社會建立連結，為可能威脅作準備。

烏克蘭自由民主聯盟東亞辦公室代表馬幕楊（Mariia Makarovych）則結合烏東遭占領經驗與在台觀察指出，占領並非和平，而是透過消除身分與剝奪權利來控制人民，呼籲烏克蘭與台灣共同建構民主防衛機制，把「成為一個自由的人」作為共同目標。

監委高涌誠與談指出，台灣在面對境外敵對勢力與侵略風險時，必須思考民主社會能否以不自由的手段保護自由，陸配劉振亞（網名亞亞）及錢麗案也顯示，在國家安全與言論自由及相關權利間取得平衡並不容易。

此外，高涌誠說，俄羅斯打著「保護親俄的烏克蘭人」發動侵略，台灣應警惕中國可能以「保護在台相關人士」為由介入，民主防衛措施仍須符合國際人權標準。