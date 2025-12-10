快訊

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

Nvidia H200晶片太香了好為難？傳陸官員緊急開會評估要不要買

歷經戰爭 烏克蘭諾貝爾和平獎得主：停止抵抗不會帶來真正和平

中央社／ 台北10日電
烏克蘭公民自由中心主席馬特維丘克。路透社
烏克蘭公民自由中心主席馬特維丘克。路透社

國家人權委員會說，諾貝爾和平獎得主、烏克蘭人權組織「公民自由中心」主席馬特維丘克受邀發表視訊專題演講時說，停止抵抗不會帶來真正和平，自由民主社會不能只當「民主消費者」，而應及早與各國公民社會建立連結，為可能威脅作準備。

國家人權委員會今天透過新聞稿表示，8日舉辦「2025年世界人權日視訊專題講座─戰爭罪行調查與國際正義倡議：烏克蘭公民社會的經驗與啟示」，邀請2022年諾貝爾和平獎得主、烏克蘭公民自由中心主席馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）以視訊發表專題演講，並與烏克蘭自由民主聯盟對談，從第一線經驗探討戰爭威脅下的人權保障與民主防衛。

人權會副主委紀惠容致詞指出，台灣曾歷經威權統治與戒嚴，如今仍面對境外敵對勢力與資訊戰威脅，更能體會烏克蘭人民在戰爭中捍衛國家與自由的處境。

馬特維丘克演講指出，烏克蘭公民自由中心自2014年以來持續記錄俄羅斯戰爭罪行與人權侵害，至今已蒐集逾9.1萬件個案，涵蓋攻擊平民設施以及酷刑、強迫失蹤及強制帶走孩童等行為，現行國際秩序與安全機制難以有效阻止侵略，在「法律失靈」情境下，更需依靠系統性記錄與倡議維護人的尊嚴，讓世界看見戰爭對平民生活的破壞。

馬特維丘克並以「恐懼與勇氣」、「挑釁的迷思」與「記錄的力量」3面向，強調停止抵抗不會帶來真正和平，「占領只是另一種形式的戰爭」，自由民主社會不能只當「民主消費者」，而應及早與各國公民社會建立連結，為可能威脅作準備。

烏克蘭自由民主聯盟東亞辦公室代表馬幕楊（Mariia Makarovych）則結合烏東遭占領經驗與在台觀察指出，占領並非和平，而是透過消除身分與剝奪權利來控制人民，呼籲烏克蘭與台灣共同建構民主防衛機制，把「成為一個自由的人」作為共同目標。

監委高涌誠與談指出，台灣在面對境外敵對勢力與侵略風險時，必須思考民主社會能否以不自由的手段保護自由，陸配劉振亞（網名亞亞）及錢麗案也顯示，在國家安全與言論自由及相關權利間取得平衡並不容易。

此外，高涌誠說，俄羅斯打著「保護親俄的烏克蘭人」發動侵略，台灣應警惕中國可能以「保護在台相關人士」為由介入，民主防衛措施仍須符合國際人權標準。

烏克蘭 人權 戰爭

延伸閱讀

和平獎得主馬查多行蹤不明 諾貝爾協會：不會親自出席領獎

同台賴總統談全球民主倒退 韓國瑜：中華民國有責任發揚人權力量

世界人權日 賴總統：堅持調查真相、保存記憶、恢復受難者清白與尊嚴

隨母入監兒童營養不良 監院糾正矯正署及社家署

相關新聞

歷經戰爭 烏克蘭諾貝爾和平獎得主：停止抵抗不會帶來真正和平

國家人權委員會說，諾貝爾和平獎得主、烏克蘭人權組織「公民自由中心」主席馬特維丘克受邀發表視訊專題演講時說，停止抵抗不會帶...

影／金馬影后陳淑芳首次進立院 韓國瑜盼能留下好印象

86歲金馬影后、終身成就獎得主「國民阿嬤」陳淑芳今年榮獲全國好人好事代表，立法院長韓國瑜今天特別接見32位得獎代表，陳淑...

美入境新制度 申請5種簽證社群媒體需公開並進行審查

美國在台協會（AIT）透過臉書提醒，要申請H1-B、H-4、F、M及J簽證的民眾，自15日起，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。

核電再運轉計畫明年3月送核安會 彭啓明：盼核安會將環保納考量

雖台灣已進入非核家園，但經濟部11月27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，2027年...

AIT提醒：15日起申請美國H-1B等簽證者 要接受社群審查

美國在台協會（AIT）透過臉書提醒，要申請H1-B、H-4、F、M及J簽證的民眾，自15日起，必須將其社群媒體帳戶隱私設...

歷史上的今天／1962年 石門水庫第二移民新村慶祝成立

1962年12月10日，位於大溪鎮中莊的石門水庫第二移民新村舉行慶成大會，總統夫人蔣宋美齡蒞臨為天主教堂剪綵。這座天主教堂矗立於該村的中央，前面是中興公園，後面及左右兩邊均為兩排整齊的移民住宅，並附設幼稚園。當初地方政府勸導居民遷移時，他們曾提出必須建築一座教堂為條件，因此主辦單位乃允諾他們的要求，遂於新村中央建築一座教堂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。