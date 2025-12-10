簡又新：人權入鏈影響全球化貿易 須思考與國際同步

2025台灣多元共融領袖論壇（DEI）今天登場，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，人權入鏈衝擊全球化貿易轉型，台灣外銷產業都很緊張，台灣一旦無法與國際同步，恐怕外銷跟社會面都會產生問題。

行政院人事行政總處公務人力發展學院、台灣永續能源研究基金會今天共同主辦2025台灣多元共融領袖論壇（DEI），討論人權入鏈的全球貿易轉型與衝擊、智慧創新的人才選育用新未來，以及多元平權的性平與人權實踐。人事總處人事長蘇俊榮、簡又新等人皆出席論壇致詞。

簡又新提到，人權入鏈衝擊全球化貿易轉型，像是日前就有自行車業者遭美國以違反人權為由開罰，這不是單一企業需要解決的事，而是外銷產業都很緊張，台灣一旦無法與國際同步，恐怕外銷跟社會面都會產生問題。

他表示，台灣勞工分為本勞與外勞，但外勞資格部分，台灣未與國際完全接軌，必須探討，且台灣今年將正式進入超高齡社會，65歲以上人口將達20%，再加上少子女化，人力問題將日趨嚴峻，若未來要持續引進外籍勞工，如何符合國際人權議題將是往後重點。

談到智慧創新人才，簡又新說，不只台灣面臨人才問題，實際上美國今年也發現，今年畢業生失業率高於其他年齡層，主要是轉型來得太快，許多畢業生工作被AI取代，AI會讓很多職務消失，也會創造新的機會，必須探討研究解方。

蘇俊榮說，有關人權入鏈議題，許多業者都面臨相同情況，據他了解，勞動部最近已經做各種努力，改善外勞引進，甚至直接派駐人員協助業者；政府也盼透過智慧創新解決人力問題，還有現有人力疲勞情形，尤其公部門將大力導入智慧創新，藉以維持未來政府運作。

蘇俊榮表示，多元平權不能只口頭說說，必須要身體實踐，減少落差。