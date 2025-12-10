簡又新：人權入鏈影響全球化貿易 須思考與國際同步

快訊

中央社／ 台北10日電

2025台灣多元共融領袖論壇（DEI）今天登場，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，人權入鏈衝擊全球化貿易轉型，台灣外銷產業都很緊張，台灣一旦無法與國際同步，恐怕外銷跟社會面都會產生問題。

行政院人事行政總處公務人力發展學院、台灣永續能源研究基金會今天共同主辦2025台灣多元共融領袖論壇（DEI），討論人權入鏈的全球貿易轉型與衝擊、智慧創新的人才選育用新未來，以及多元平權的性平與人權實踐。人事總處人事長蘇俊榮、簡又新等人皆出席論壇致詞。

簡又新提到，人權入鏈衝擊全球化貿易轉型，像是日前就有自行車業者遭美國以違反人權為由開罰，這不是單一企業需要解決的事，而是外銷產業都很緊張，台灣一旦無法與國際同步，恐怕外銷跟社會面都會產生問題。

他表示，台灣勞工分為本勞與外勞，但外勞資格部分，台灣未與國際完全接軌，必須探討，且台灣今年將正式進入超高齡社會，65歲以上人口將達20%，再加上少子女化，人力問題將日趨嚴峻，若未來要持續引進外籍勞工，如何符合國際人權議題將是往後重點。

談到智慧創新人才，簡又新說，不只台灣面臨人才問題，實際上美國今年也發現，今年畢業生失業率高於其他年齡層，主要是轉型來得太快，許多畢業生工作被AI取代，AI會讓很多職務消失，也會創造新的機會，必須探討研究解方。

蘇俊榮說，有關人權入鏈議題，許多業者都面臨相同情況，據他了解，勞動部最近已經做各種努力，改善外勞引進，甚至直接派駐人員協助業者；政府也盼透過智慧創新解決人力問題，還有現有人力疲勞情形，尤其公部門將大力導入智慧創新，藉以維持未來政府運作。

蘇俊榮表示，多元平權不能只口頭說說，必須要身體實踐，減少落差。

人權 人力 簡又新

相關新聞

影／金馬影后陳淑芳首次進立院 韓國瑜盼能留下好印象

86歲金馬影后、終身成就獎得主「國民阿嬤」陳淑芳今年榮獲全國好人好事代表，立法院長韓國瑜今天特別接見32位得獎代表，陳淑...

美入境新制度 申請5種簽證社群媒體需公開並進行審查

美國在台協會（AIT）透過臉書提醒，要申請H1-B、H-4、F、M及J簽證的民眾，自15日起，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。

核電再運轉計畫明年3月送核安會 彭啓明：盼核安會將環保納考量

雖台灣已進入非核家園，但經濟部11月27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，2027年...

AIT提醒：15日起申請美國H-1B等簽證者 要接受社群審查

美國在台協會（AIT）透過臉書提醒，要申請H1-B、H-4、F、M及J簽證的民眾，自15日起，必須將其社群媒體帳戶隱私設...

歷史上的今天／1962年 石門水庫第二移民新村慶祝成立

1962年12月10日，位於大溪鎮中莊的石門水庫第二移民新村舉行慶成大會，總統夫人蔣宋美齡蒞臨為天主教堂剪綵。這座天主教堂矗立於該村的中央，前面是中興公園，後面及左右兩邊均為兩排整齊的移民住宅，並附設幼稚園。當初地方政府勸導居民遷移時，他們曾提出必須建築一座教堂為條件，因此主辦單位乃允諾他們的要求，遂於新村中央建築一座教堂。

